回京英国朋友：中国快递太超前 智能化超发达国家

原标题：回京的英国朋友感叹，中国快递太超前了，智能化超越发达国家

“网购快递不但能‘当日达’，还能根据客户时间‘定时达’，周末在APP上也能随时叫快递上门。中国快递在智能化和敏捷反应上超越一些欧洲发达国家”，一位在英国居住多年的朋友回京数日，不禁感叹中国快递太超前了。对快递物流的迅猛发展，相信很多国人也深有体会。

2004年12月，中国物流市场根据加入WTO要求全面对外开放，蹒跚学步的中国物流企业充满“狼来了”的不安：当时的快递“领头羊”顺丰才成立十年多，圆通2000年才成立，中通2002年才成立，无一家企业有飞机。当时的中国民营快递企业与拥有数百架飞机和全球化物流网的美国FedEx、UPS、德国DHL以及荷兰TNT全球四大快递巨头相比，仿佛蚂蚁比大象，而当时中国国际快递市场逾80%的份额被四大巨头分食。

但十年后的2014年，中国快递市场规模超越美国位居全球第一。截至2017年，中国七家民营快递分别在中美上市。同时，因为快递物流基础服务业的发展，中国电商市场实现了对欧美、日韩等发达市场的超越，且在诸多方面后发领先。2016年，中国已超越美国跃居全球最大电商交易市场，占全球近40%的份额。中国电子商务的发展也扭转了流通主渠道被沃尔玛、家乐福等欧美巨头主导的局面。

中国在这个弯道超车过程中的独特探索，对印度、印尼等后发物流市场都极具借鉴意义。这条路径有一个鲜明的中国特征就是集群协同。十多年前，欧美物流巨头在财力、人才、装备、管理、网络等方面的优势是中国民营快递企业望尘莫及的。中国民营快递企业多是“小米加步枪”的低端生存，呈弱、小、散状态。但平台化的阿里巴巴，则聚集了大量中小快递企业，探索集群协同，做着国际巨头看不上的小件快递，小步快跑。

从发展经验看，受困于资本、人才、技术等因素制约，所有后发国家几乎都很难短期内组建一两家强大物流企业，与财大气粗、兵强马壮的国际巨头进行正面对抗。“弱、小、散”是后发物流市场必经的且长期存在的生态。后发市场若寄希望于快速组建单体龙头企业与国际巨头竞争，结果往往是被国际巨头“斩首式”收购，快速瓦解本土防线。基于互联网技术和资本合作，把蚂蚁雄兵有机组织起来，实现集群协同，合力释放了巨大的能量，这是中国后发企业探索的新路径。

从整体来看，中国物流仍需砥砺前行，我们在国际物流市场的某些方面与发达国家仍存在差距。中国虽是全球最大的货物贸易国，但从1992年到2017年，已连续25年服务贸易逆差，其中运输物流贸易逆差更是长期高居首位。因此，作为基础性、战略性产业的物流业在实现本土自强后，如何全球突围，仍离不开中国智慧。▲（作者是中国物流与采购联合会专家委员）

责任编辑：张玉