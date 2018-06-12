原标题：多省明确：高考理综第8题答案选A或B均给6分

中新网6月12日电 综合多省份招生部门消息，针对今年高考全国统一卷（I卷）理科综合科目第8题单选题，被疑存在答案不唯一的问题，目前已有河北、河南、山东、广东、吉林、湖北、江西、福建等多个全国卷1适用省份的招生部门明确表示，经研究决定，对该题单选A或单选B的，均给6分。

上述省份招生部门发布说明称，经学科专家评议认为，该题本身没有问题，但不同考生从不同学科角度，对试题选项会有不同的理解。综合各方面意见，考虑高中教学的实际等因素，经研究决定，在该省理科综合科目评卷中，对该题单选A或单选B的，均给6分。

责任编辑：张玉