西南华南地区将有较强降水 华北东北有对流性天气

原标题：西南华南地区有较强降水华北东北地区有对流性天气

12至14日，云南、西藏东南部等地的部分地区有持续性强降雨；华南大部、江南南部等地自西向东将出现大到暴雨，局地有大暴雨；上述部分地区并有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

12至15日，受冷涡系统影响，内蒙古东部、华北、黄淮北部、东北地区等地的部分地区将先后有中到大雨，局地有暴雨（50~70毫米）；上述部分地区并有短时强降水，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

未来三天具体预报

6月12日08时至13日08时，西藏东南部、云南西部、湖南南部、广西中东部、广东大部、海南岛北部等地有大雨或暴雨，其中，云南西部、广东北部和南部沿海局地有大暴雨（100~160毫米）；上述部分地区并伴有短时强降水（最大小时降水量70毫米），局地有雷暴大风。此外，12日午后至夜间，华北中北部、东北南部、内蒙古东部等地有雷阵雨，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。为此，中央气象台6月12日08时继续发布暴雨蓝色预警。

6月13日08时至14日08时，内蒙古东北部、黑龙江北部、东北地区南部、西藏东南部、四川西部和南部、云南西部和东北部、广西南部、广东南部、福建中南部、浙江东南部、台湾中南部等地有中到大雨，其中，西藏东南部、云南西北部、广东和福建南部沿海、辽东半岛、台湾南部等地有暴雨或大暴雨（100~140毫米），上述局部地区将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

6月14日08时至15日08时，内蒙古东北部、东北地区西部和东南部、青海南部、西藏东部、四川南部、云南、广东西部沿海、海南岛西部和北部、台湾等地部分地区有中到大雨，其中，西藏东南部、云南西北部和东南部、雷州半岛、台湾中南部、辽宁东南部等地局地有暴雨或大暴雨，上述局部地区将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。东海东南部、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风。

责任编辑：张玉