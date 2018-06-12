民航局召开川航备降机组事迹报告会 民航局长致敬

原标题：民航局召开中国民航英雄机组事迹报告会

6月11日，民航局召开中国民航英雄机组事迹报告电视电话会，号召全国民航干部职工向英雄机组学习。民航局局长冯正霖出席会议并强调，要学习英雄机组临危不乱的勇气、勤学苦练的执着追求、安不忘危的忧患意识，切实把当代民航精神落实到每位员工，把“三基”建设要求落实到每个岗位，把应急能力建设落实到每个环节，始终坚守飞行安全底线，不断夯实民航安全基础，保持民航安全健康发展。民航局副局长李健主持报告会，副局长董志毅、王志清参加会议。

6月8日，民航局和四川省政府在成都联合召开表彰大会，授予川航3U8633航班机组“中国民航英雄机组”荣誉称号，授予机长刘传健同志“中国民航英雄机长”称号。报告会还通报了民航局对参与成功处置川航3U8633航班备降有关单位和个人的嘉奖。

冯正霖首先代表民航局党组对中国民航英雄机组致以祝贺和崇高的敬意。他说，面对突如其来、千钧一发的险情，川航3U8633航班机组临危不乱、果断应对、正确处置，在34分钟惊心动魄的备降过程中展现了高超的技术水平、优良的职业素养，我们从中看到了他们勇当人民生命守护者的坚定信念、敢于战胜一切困难的过硬作风、源于严格训练的密切配合，以及功成不居、不矜不伐的高尚情怀。他们的英雄壮举证明，中国民航有一支政治过硬、能力过硬、作风过硬，关键时刻能够信得过、靠得住、顶得上的优秀队伍。

冯正霖号召，全国民航干部职工要学习英雄机组、英雄机长的先进事迹。一要学习英雄机组临危不乱的无畏勇气，切实把当代民航精神落实到每个员工上。英雄机组临危不乱的无畏勇气体现了“忠诚担当的政治品格、严谨科学的专业精神、团结协作的工作作风、敬业奉献的职业操守”这一当代民航精神，并为这笔精神财富添加了浓墨重彩的一笔，要广泛宣传英雄机组的英雄事迹，推进当代民航精神进班组、进校园、进头脑，使每一个员工都成为当代民航精神的践行者和传播者，并把当代民航精神转化成推动民航强国建设的强大精神动力。二要学习英雄机组勤学苦练的执着追求，切实把“三基”建设要求落实到每个岗位上。要抓好基层班组建设，养成严格按章运行、按章操作的工作习惯，提升各关键岗位专业人员的资质能力，做到安全教育到班组、手册执行到班组、风险防控到班组、技能培训到班组，培育“工匠精神”，让“抓基层、打基础、苦练基本功”的要求落到实处、见到实效。三要学习英雄机组安不忘危的忧患意识，切实把应急能力建设落实到每个环节上。要居安思危、常备不懈，应对特情要做到“有备无患”，按照“以人为本，预防为主，预防与应急相结合，常态与非常态相结合”的总体要求，认真落实提升民航应急能力建设改革任务，切实把应急能力建设落实到安全运行的每个环节，确保飞行安全万无一失。

川航3U8633航班当班机长刘传健代表机组作报告。他说，此次危难关头的成功紧急备降是空管、机场、军方等各方密切配合、通力协作的结果，荣誉属于全体中国民航人。在事件发生的最初十几秒，机组按预案要求迅速进入处置程序，秉承“保证乘客和飞机安全”的信念迎难而上、加强配合，最终成功备降，这背后是加强“三基”建设和应急处置能力建设的结果。刘传健表示，作为飞行教员，他在对年轻一代飞行员的“传、帮、带”中既传授飞行方法和技术，更带好飞行作风，坚持“红线”意识、“底线”思维；带领他们树立终生学习的理念，不断追求飞行技术和职业操守的精益求精。飞行安全是机组的最高职责，中国民航的飞行员都将把安全飞行作为终生追求的目标，用忠诚践行最高职责，踏踏实实安全飞好每一个航班。

民航局总工程师、安全总监，局机关各部门，在京局属各单位、保障单位，在京各航空公司主要负责人和一线员工代表，川航3U8633全体机组成员以及各地区管理局、监管局公务员分别在主会场和分会场参加了报告会。参会人员纷纷表示，川航3U8633航班机组政治责任感强、飞行水平高超、应急反应能力快，他们用行动确保了飞行安全，践行和弘扬了当代民航精神，是所有民航人的楷模。在未来的工作中，要向中国民航英雄机组学习，始终坚守民航安全底线，扎实做好“三基”工作，不断提高应急处置能力，为加快实现新时代民航强国战略目标而不懈奋斗。

来源：民航局官网

责任编辑：张申