中资员工在阿尔及利亚遭抢劫身亡 使馆发安全提醒

原标题：中资员工在阿尔及利亚遭抢劫身亡 中使馆发安全提醒

中新网6月12日电 据中国驻阿尔及利亚大使馆网站消息，10日，中国一中资公司员工在阿尔及利亚首都达尔贝达区遭歹徒持刀抢劫致死。近期以来，阿多个省份已接连多次发生针对中国企业及人员的持械抢劫及入室盗窃等案件，造成了不同程度的人身威胁和财产损失。中国驻阿尔及利亚大使馆提醒在阿中国公民和机构注意加强安全防范。

图片来源：中国驻阿尔及利亚大使馆网站

中国驻阿使馆再次提醒广大在阿同胞及企业进一步提高安全意识，加强防范措施，保护人身和财产安全；妥善保管贵重物品，不在居所和办公场所存放大量现金；完善和加强居所、商铺、工地、驻地等场所安防设备，增加照明、防护网、视频监控等必要设施；有条件的可聘用当地有资质的保安公司负责安全；外出时最好有安保人员陪同；善待当地雇员、保安，同时对其加强安全教育。如遇紧急情况，请及时报警并联系我馆寻求协助。

中国驻阿使馆高度重视广大在阿同胞及企业的人身和财产安全，将密切跟踪上述案件并与阿政府有关部门进行交涉，要求阿方进一步采取安保措施，切实保障我公民及机构安全。

阿尔及利亚全国报警电话：15 48

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话（24小时）：+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻阿使馆领事保护与协助电话（24小时）： +213-770888028

责任编辑：张义凌