马英九喊话蔡英文：接受“九二共识” 两岸可共荣

原标题：马英九喊话蔡英文：要下定决心接受“九二共识”，两岸可共荣

6月11日，出席2018第五届“两岸经济论坛”的台湾地区前领导人马英九向蔡英文当局喊话称，必须改善两岸关系，恢复两岸互信，因为两岸关系倒退对（台湾）无论哪个行业都造成非常大的困扰。

马英九 资料图

据台湾联合新闻网报道，马英九致辞表示，本来两岸可以共存共荣，现在变成好像是仇人一样。他认为，蔡英文当局要下定决心，“做一个发夹弯”接受“九二共识”，有了这个基础之后尽快跟大陆协商，并且赶快通过两岸服贸协议，进行货贸协议协商，台湾就可以加入区域经济整合，帮助经济成长。

“我们的政治领袖必须要有这样的智慧跟勇气，勇于突破，才能找到适当的方向。”马英九表示。

在当天“两岸经济论坛”的发言中，马英九着重批评了蔡英文当局治下岛内严峻的经济形势。

马英九指出，台湾最严重的其中一项经济问题就是就是缺电问题（能源问题）。去年“8·15”无预警发生大停电，长达5小时之久，上个月台北市、新北市又发生超过10次跳电，这几次跳电事件出现得太频繁，使得人民对民进党的能源政策信心大受影响。

马英九说，台湾经济成长不好最大的问题是没人投资。要吸引人家投资，投资环境就要好，但如果缺电，这就不是好坏的问题，“而是根本不配，你根本没有条件”。

此前，国台办发言人安峰山曾就“九二共识”等问题回应记者提问。

5月30日，安峰山在国台办例行新闻发布会上表示，从2016年以来，两岸关系目前政治僵局的症结所在，恰恰就在于民进党当局不承认“九二共识”，而“九二共识”的核心意涵就是认同两岸同属一中。

安峰山指出，从2016年“5.20”民进党上台以来，由于他们拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，破坏了两岸的共同政治基础，放任和纵容“去中国化”“渐进台独”，阻挠和限制两岸的交流合作，造成了当前两岸关系的紧张对立，两岸同胞对此都是坚决反对的。

责任编辑：张申