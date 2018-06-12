香港监狱前5月扫赌逾3千次 囚犯为赌博出怪招(图)

原标题：香港监狱前5月扫赌逾三千次 囚犯为赌博怪招百出

有囚犯在拖鞋内藏骰子

中新网6月12日电 据香港大公报报道，世界杯决赛周开战在即，香港惩教署加强搜查，严防狱中“赌球”。署方表示，今年前五个月各院所突击搜查逾3000次，检获130万元（港币， 下同）赌注。

搜查中发现，囚犯们为了赌博，怪招百出。有囚犯用工具挖空胶拖鞋底部，暗藏以擦胶自制的骰子，及在衣袋暗藏“非法球赛投注”。署方搜查还发现形形色色私藏品：在衣袋收藏用牙刷改造的鎅刀及圆珠笔等。

香港惩教事务监督屈柏衡表示，今次较上次世界杯前夕搜查次数增加五成，包括特别搜查、夜间搜查与跨院所联合搜查，至今发现45名囚犯非法赌博或藏有相关违禁品，他们透过家人或自购的收音机获得球赛资讯，用香烟或从小卖部买来的物品作为赌注，涉及赌注130万元。参与赌博的囚犯会遭纪律检控，经审讯后会被判不同刑罚，如取消刑期减免、隔离囚禁、取消工资等。香港惩教署表明在世界杯比赛期间，继续扫荡狱中赌博。

香港惩教署会用金属探测门廊及金属探测棒，对囚犯进行由上而下的搜查。电子检测门廊“通关”及电子检测棒全身扫描，此外会用警犬凭嗅觉搜查出手机、酒精等违禁品。

香港惩教事务高级监督彭安琪称，因应国际社会形势及院所保安需要，惩教署于本月初购入一台价值17万元的易燃液体检测仪，用于检查访客带给囚犯的液体物品，将液体放入仪器，四秒便可分析是否内含易燃物质。该仪器正试用三个月。

责任编辑：张玉