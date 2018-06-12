上班时间不务正业 江西于都9名公职人员被通报

原标题：上班时间玩游戏、看网络小说，江西于都九名公职人员被通报

于都县煤炭局干部刘某荣、郭某鑫上班时间在电脑上玩游戏；于都县交通局副局长谢某生上班时间在网上看小说……日前，于都县9名机关单位工作人员因上班时间不务正业，存在上网玩游戏、看视频、看小说等违反工作纪律问题被通报。

于都县聚焦整治“怕、慢、假、庸、散”等突出问题，积极采取措施革除机关作风之弊。近期，该县纪委、县委组织部抽调人员组成4个督查组，针对“散”字发力，对全县78个单位的机关纪律作风情况进行了一次地毯式大督查。督查采取不打招呼、实地检查、现场录像取证的方式进行，重点发现各单位是否存在科室锁门办公、工作人员无故迟到早退、在岗人员上网玩游戏、服务岗位门难进脸难看事难办等违反工作纪律的问题。

督查共发现13个单位的29名干部存在违反工作纪律问题，其中上班迟到、早退6人，空岗14人，上班期间玩游戏、看视频、看小说的9人。这些干部除被予以全县通报批评外，还分别受到所在单位扣罚绩效工资、调整岗位等严肃处理，其中1名临聘人员被辞退，1名科级干部被县纪委诫勉谈话。

责任编辑：吴金明