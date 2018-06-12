军改大潮中 这名一身戎装中国作协副主席有了新职

原标题：军改大潮中，这名一身戎装的中国作协副主席有了新职务

徐贵祥。中国军网 图

在本轮军改中，因热播剧《历史的天空》、《高地》而被大家所熟知的皖籍军旅作家、第六届茅盾文学奖得主徐贵祥有了新职务。

据解放军陆军政治工作部主办的微信公众号“人民陆军”报道，6月7日，陆军首届基层文学创作骨干培训班在装甲兵学院落下帷幕。

报道提到，中国作家协会副主席、国防大学军事文化学院文艺创演系主任徐贵祥授课。这是原任解放军艺术学院文学系主任的徐贵祥近来首次以国防大学军事文化学院文艺创演系主任身份亮相。

公开资料显示，徐贵祥，安徽六安人，1959年12月出生，全国政协委员，中国作协副主席，中国作家军事文学委员会主任，著有《马上天下》《四面八方》《特务连》《八月桂花遍地开》等多部长篇小说。

徐贵祥于2013年出任解放军艺术学院文学系主任。当时他曾在接受家乡媒体安徽网采访时表示，作为军艺文学系的优秀毕业生，回校任职压力很大，“发扬军艺的优良传统，再做出一点成绩对我来说压力很大，也是挑战。”

2016年12月2日，徐贵祥当选为中国作家协会第九届全国委员会副主席。

2017年8月1日，建军节，《光明日报》在这一天刊发文章《徐贵祥：文学的战场》介绍徐贵祥的文学之路。文章透露，徐贵祥开启军旅文学生涯有两大机缘，一是战争，二是英雄。中越边境自卫还击作战结束后，徐贵祥所在连队被中央军委授予“炮兵英雄连”荣誉称号，二班副班长王聚华则被广州军区授予“战斗英雄”称号。

“火炮怒吼，映红了夜幕，就在这震耳欲聋的炮声中，我们亲爱的新战士，来自淮北的小徐兄弟，进入香甜的梦乡……”空军作家刘田增发表的特写《铁鞋踏破千重山》（《解放军文艺》1979年5期）中所指的这位“小徐兄弟”，就是徐贵祥。

战争结束后，部队回到广西，驻扎在扶绥山圩农场。徐贵祥因为了解战友王聚华的情况，参加了战例编写工作，也写通讯报道。突然有一天，他看到了刘田增的特写中有对自己的描写，激动得热泪盈眶。他想，自己的事迹可以进入作品，为什么自己不能写出来？

之后不久，徐贵祥就开始了业余创作，写诗、写散文、写报告文学，逐渐小有名气，先后抽调到团里、师里、军里创作组，参加各类写作学习班。正是在那块红土地上，徐贵祥的文学生涯起步了。

军队“脖子以下”改革开启后，原解放军艺术学院已以“国防大学军事文化学院”新名称亮相。

解放军艺术学院成立于1960年，是中国人民解放军唯一的一所多学科、综合性高等艺术院校，被誉为“军队作家、艺术家的摇篮”。学院座落在高校林立、文化艺术氛围浓厚、高科技人才密集的北京市海淀区中关村。

据解放军艺术学院网站介绍，学院下设文学、戏剧、音乐、舞蹈、文化管理、美术、军事文化传播7个系，开办了任职教育、士官培训和研究生、本科、大专、中专学历教育。

解放军艺术学院文学系培养出了莫言、李存葆、朱向前、黄献国、柳建伟、麦家、江奇涛、王海鸰、陈怀国、石钟山、王久辛、殷实、衣向东……他们佳作频出、实力强劲，从这里奔赴中国乃至世界文坛。

责任编辑：张申