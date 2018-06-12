高考单选题变成“双黄蛋” 媒体：纠错机制才治本

原标题：马上评|高考单选题变“双黄蛋”，送分虽好，纠错机制才治本

高考结束没几天，一道高考题突然“火”了。据澎湃新闻等多家媒体报道，2018年高考理科综合试卷全国I卷第8题（选择题）出现了两个答案都正确的情况，引发热议。使用该套试卷的包括河南、河北、江西、湖北、湖南、福建、广东、安徽、山东、山西等10个省份。所有省份的教育考试主管机构均发布公告，称经专家评议，考生“单选A或B均给6分”。

据报道，高考结束后，针对上述试题，网上就出现了“选A还是选B”的争议。题目要求选出“错误的一项”，按照各省考试院给出的参考答案，应选A，多数考生也认为A错得明显，此题为“送分题”，但也有不少家长和考生，甚至包括一些大学教授都认为B同样错误，选B也应当得分。在高考竞争激烈的大背景下，6分的差距，可能将两名学生拉开很大距离，甚至可能关系到考生能否考上心仪大学。因此，争议之声十分激烈。

众所周知，高考命题是一项极其严肃的大事，而确保试题的严谨性，是重中之重。一道单项选择题，出现两个正确选项，一定程度上说，确实有失严谨。

好在各省教育考试院没有机械教条地遵照参考答案，而是对舆论声音高度关注，并立即组织有关专家，对该试题进行分析，最终认为考题本身无问题，但不同群体从不同角度，对B项选择有不同的理解。最终综合各方面意见与高中教学实际，作出了合理调整，可谓在维护高考权威性的前提下，最大限度地保障了考生权益。

这样的担当精神值得点赞，良性互动也足以消弭舆情风暴。不过，此事也引发了对一个问题的思考：高考能否建立和完善纠错机制？

为了确保命题质量，每年的高考都要设置多道监督防范机制。通常情况下，命题工作分为命题组和审题组两部分，相互制衡。一道试题，不仅命题组内部要反复权衡，审题组更是“锱铢必较”，甚至“鸡蛋里面挑骨头”，与命题组反复“交锋”……正是这样的严苛，高考试题才能基本上做到零差错。

然而，“智者千虑，必有一失”。参与命题审题工作的专家学者毕竟人数有限，谁都不能保证永远不会出现差错。倘若考前发现差错，或许还可以弥补。但考试之后被考生或广大中学老师揪出某些疏漏，如何回应，目前并没有一定之规。相对而言，理科试题的是非对错，比较容易辨析，因此各省教育考试院才能及时予以回应。但是，如果全靠临时性回应，未免太被动。尤其是文科类试题，往往“公说公有理，婆说婆有理”，倘若没有相应机制，确实很难分省单独回应。因此，有必要建立和完善纠错机制，以防万一。

在计阅时代，高考之后，试题的扫描处理需要一段时间。也就是说，我们完全可以在阅卷之前进行纠错。譬如，可以在高考之后统一设置一、两天的反馈环节，充分吸取广大师生的意见看法，而后召集相关专家进行分析讨论，并且在阅卷前做出公开统一回复。

每一部法律的出台，最高法都要字斟句酌进行司法解释；高考试题揭晓之后，正面回应和解释，同样也是应有之义。虽然绝大多数情况下，很多质疑都往往经不起推敲，但并不代表所有的意见都是没有价值的。认真审阅，有错必改，才能最大限度地让考生放心，保证高考公平。

责任编辑：张申