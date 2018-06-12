原标题：国台办主任刘结一会见中国国民党前主席洪秀柱
中共中央台办、国务院台办主任刘结一会见中国国民党前主席洪秀柱。（中国台湾网 扶海涛 摄）
中新网6月12日电 据中共中央台办、国务院台办网站消息，中共中央台办、国务院台办主任刘结一12日在昆明会见，前来出席第七届“云台经济文化交流合作研讨会”的中国国民党前主席洪秀柱，双方就两岸关系和深化两岸同胞交流合作交换了意见。
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