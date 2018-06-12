新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

国台办主任刘结一会见中国国民党前主席洪秀柱

国台办主任刘结一会见中国国民党前主席洪秀柱
2018年06月12日 16:47 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：国台办主任刘结一会见中国国民党前主席洪秀柱

中共中央台办、国务院台办主任刘结一会见中国国民党前主席洪秀柱。（中国台湾网 扶海涛 摄）中共中央台办、国务院台办主任刘结一会见中国国民党前主席洪秀柱。（中国台湾网 扶海涛 摄）

　　中新网6月12日电 据中共中央台办、国务院台办网站消息，中共中央台办、国务院台办主任刘结一12日在昆明会见，前来出席第七届“云台经济文化交流合作研讨会”的中国国民党前主席洪秀柱，双方就两岸关系和深化两岸同胞交流合作交换了意见。

责任编辑：张建利

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区