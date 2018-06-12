原标题：中国民航局：首批86名失信旅客禁乘飞机一年

中新社北京6月12日电 （记者 周音）记者12日从中国民航局在北京召开的例行新闻发布会上获悉，民航局近日在其官网和“信用中国”网站公布了首批86名限制乘坐民用航空器严重失信人名单。这些失信人将被禁止乘坐民航航班，自名单公布之日起计算，为期一年。

民航局政策法规司副司长郭仁刚在发布会上披露，首批失信人都是因为在机场或者民用航空器内违反了相关行政法律规范而被公安机关处以行政处罚的。主要有以下5种情形：

一是故意藏匿、携带国家法律、法规规定的危险品、违禁品、管制物品。二是因使用伪造和冒用他人身份证件、乘机凭证。三是在飞机上寻衅滋事、扰乱客舱秩序。四是堵塞、强占、冲击安检通道和殴打他人。五是在航空器内吸烟。

近日，铁路客服中心12306网站也公示了首批严重失信行为人名单，共31人。这批人将被限制乘坐火车。

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