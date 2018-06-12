国家药监局：新生儿婴幼儿禁用丹参注射剂

原标题：国家药监局：新生儿、婴幼儿禁用丹参注射剂
根据药品不良反应评估结果，为进一步保障公众用药安全，国家药品监督管理局决定对丹参注射剂〔丹参注射液、注射用丹参（冻干）、丹参滴注液〕说明书增加警示语，并对[不良反应]、[禁忌]和[注意事项]项进行修订。其中[禁忌]项应当包括：
1。对本类药物过敏或有严重不良反应病史者禁用。
2。新生儿、婴幼儿、孕妇禁用。
3。有出血倾向者禁用。 说明书修订要求应增加警示语，内容应包括：
本品不良反应可见严重过敏反应（包括过敏性休克），应在有抢救条件的医疗机构使用，使用者应接受过相关抢救培训，用药后出现过敏反应或其他严重不良反应须立即停药并及时救治。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 官员被曝与女歌手等“载歌载舞”
- 【 军事 】 中国为何重返后卡扎菲时代的利比亚
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 《创造101》未修音“车祸现场”曝光
- 【 科技 】 中国流量费有多高？是印度14倍
- 【 教育 】 高考理综争议单选题选A或B均给6分
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有