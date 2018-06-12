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国家药监局：新生儿婴幼儿禁用丹参注射剂

国家药监局：新生儿婴幼儿禁用丹参注射剂
2018年06月12日 18:35 央视新闻
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　　原标题：国家药监局：新生儿、婴幼儿禁用丹参注射剂

　　根据药品不良反应评估结果，为进一步保障公众用药安全，国家药品监督管理局决定对丹参注射剂〔丹参注射液、注射用丹参（冻干）、丹参滴注液〕说明书增加警示语，并对[不良反应]、[禁忌]和[注意事项]项进行修订。其中[禁忌]项应当包括：

　　1。对本类药物过敏或有严重不良反应病史者禁用。

　　2。新生儿、婴幼儿、孕妇禁用。

　　3。有出血倾向者禁用。 说明书修订要求应增加警示语，内容应包括：

　　本品不良反应可见严重过敏反应（包括过敏性休克），应在有抢救条件的医疗机构使用，使用者应接受过相关抢救培训，用药后出现过敏反应或其他严重不良反应须立即停药并及时救治。

责任编辑：张建利

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