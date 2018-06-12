河北“爱心妈妈”李利娟情夫“许老大”落网

原标题：独家|河北武安“爱心妈妈”李利娟情夫“许老大”已落网

6月12日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从河北省武安市有关部门了解到，涉案的武安市民建福利爱心村负责人李利娟情夫“许老大”已于近日被抓获，目前案件正在进一步侦办之中。

此前，据武安市委宣传部指定权威信息发布平台、武安市报社主办微信公众号“新武安”报道，2018年5月5日，公安机关以涉嫌敲诈勒索、聚众扰乱社会秩序犯罪对李利娟采取刑事拘留强制措施。现已查明李利娟名下有各类银行账户45个，存有人民币20259846.75元、美元25500元。近日，又查获人民币现金1130000元、美元现金34000元。并在其住处查获医院诊断证明专用章和其他单位公章8枚，其中3枚已经认定系伪造的印章，其余5枚有待进一步鉴定。

李利娟 资料图

上述报道称，截至5月10日，经公安机关查证，李利娟已经涉嫌敲诈勒索罪、伪造印章罪、诈骗罪、聚众扰乱社会秩序罪等犯罪行为。同时，公安机关又接到多起有关李利娟其他违法犯罪的线索，正在进一步侦查之中。

此外，微信公众号“新武安”在一篇题为《从冰山一角看“爱心妈妈”李利娟的两面人生》文章中，曾提到李利娟情夫“许老大”。

上述文章介绍称，一次，李利娟在某宾馆乘坐电梯，以电梯不稳造成其腰部损伤为由，讹诈宾馆17多万元；从宾馆出来住到医院，又以药物过敏为由，讹诈医院12多万元。不到一个月，就轻松获利近30万元。还有一次，李利娟在路过某企业门口时，以路面坑洼刮蹭车底盘为由，讹诈该企业一辆新迈腾。李利娟之所以能屡屡得手，就是因为利用手中的残疾孤儿弃婴做筹码，如果不答应条件，就带着不谙世事的孩子们前去闹事。如果“孩子们”闹事不成，李利娟就使出凶狠的另一手，安排其情夫“许老大”（在逃）带领打手，威胁当事人。很多人因为惹不起，就出钱了事。

另据微信公众号“中国新闻周刊”报道称，武安“爱心妈妈”李利娟事件继续发酵。2018年5月8日，武安市民政局局长黄利斌被免职。河北省武安市委政法委常务副书记冀彦军，成为武安民政局新任局长。

除黄利斌外，该市民政局另两位前任局长也受到党内警告和行政处分，民政局还有三位官员也受到处分。另外，该市行政审批局也有四位官员受到处分（包括该局局长）。截至5月12日，该市已有至少十位官员被李利娟一案波及。

值得一提的是，界面新闻、新京报等媒体此前在报道中曾提到，外号“许老大”的李利娟情人名为许琪，也被外界认为是李利娟的“打手”。

责任编辑：余鹏飞