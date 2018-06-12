中缅天然气管道蒋坝营处燃爆 贵州发紧急保护通知

原标题：中缅天然气管道蒋坝营处发生燃爆，贵州能源局发紧急保护通知
2018年6月10日23点20分许，中石油中缅天然气管道晴隆沙子镇三合村蒋坝营处发生燃爆事故。为认真落实贵州省领导批示要求，吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，6月11日，贵州省能源局下发关于加强油气输送管道保护的紧急通知。通知明确，严查有可能发生地质灾害的高危区域和地段，并做好日常监护，监控工作。
中石油天然气输气管道晴隆县沙子段泄漏燃爆事故救援现场。 杨文斌摄（新华社发）
通知要求，各级管道保护主管部门要落实管道保护监管责任，做到守土有责，守土尽职。各管道企业要履行安全生产主体责任，对管道和附属设施实行全面无盲点、无死角安全生产自查自纠，要认真履行管道安全保护的责任。
针对今年贵州省雨季来得早，来得猛的实际情况，通知明确，要严查有可能发生地质灾害的高危区域和地段，并做好日常监护，监控工作。要做到每一个有可能发生灾害的地点都有专门的防护预案。
此外，各部门，各单位必须做好应急值守，及时报告管道安全保护工作中存在的重大隐患，并做好应急处置。
来源：多彩贵州网
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