原标题：蔡英文亲美无底线：台上飙英语 台下与美方套近乎

“美国在台协会”举行新馆落成典礼，蔡英文与美方代表互动密切。（图片来源：台媒）

海外网6月12日电 12日，“美国在台协会”新馆举行落成典礼，美方派美国务院主管教育文化助理国务卿罗伊斯（Marie Royce）、众议院议员格雷格·哈珀赴台参加，如此“阵仗”让蔡英文抓住一切时机在仪式上与美方套近乎，其举止令台媒咂舌：“蔡英文眼里只有美国人”。

蔡英文台上用英文致词 台下与美方套近乎

今日“美在台协会”的落成典礼上，蔡英文与前台湾地区领导人马英九均获邀出席。不过，台媒发现，蔡英文只与美方代表罗伊斯在台上互动密切，还频频“咬耳朵”（讲悄悄话），与马英九的互动则冷到极点。一旁的马英九获邀上台时，直接从蔡英文面前走过，台媒形容，双方互视对方为空气。

台媒描述蔡英文亲美的小细节称，蔡英文致词时竟然用的是英语而非中文。对此，蔡办方面还振振有词地称，“按照惯例，受邀出席的国际场合，通常会以现场最方便的语言进行。”不过，让人不解的是，就连“美国在台协会处长”梅健华致词时说的都是中文，蔡英文却用英文。脸书上，蔡英文的这一亲美举动遭到网友的一片嘲讽。

有网友认为：“不用自己的语言！根本就是魔奴心态！”

也有网友讽刺，蔡英文眼里只有美国人，但“美国人眼里没有你们”。

民众挥舞五星红旗抗议 送“悬崖勒马”匾额给台当局

12日上午，逾百名台湾民众自发到“美在台协会”新馆附近手持标语抗议，高喊“蔡英文下台”。

民众挥舞五星红旗抗议。（图片来源：台媒）

有示威者表示，台湾与大陆不能因美国而兄弟分离。统派团体“中华统一促进党”在“美在台协会”新馆前挂上五星红旗表达抗议，要求美国“滚出台湾”。

发起抗议的团体负责人表示，群众11日彻夜从屏东、高雄等地北上，就是要向蔡英文当局和美国政府表达诉求，“台湾和大陆绝不能因为美国而兄弟分离，台湾民众一定会大声表达，要蔡英文下台”。

“中华统一促进党”主席张安乐说，台湾是中国不可分割的领土，两岸统一是大势所趋。美国挑起两岸的战争，美国人会是唯一的受利者，受苦者是台湾民众。

对于美方派代表赴台参加“美在台协会”新址落成典礼一事，外交部发言人耿爽表示，美方以任何借口派官员赴台活动，都严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，给中美关系造成消极影响。我们敦促美方恪守在台湾问题上向中方所作承诺，纠正错误做法，以免损害中美关系和台海和平稳定。（综编/海外网 李萌）

责任编辑：张迪