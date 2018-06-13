教育部科技部将建立协同工作机制 设协同领导小组

原标题：教育部科技部将建立协同工作机制，设立科教协同领导小组

6月11日，科技部、教育部在京召开了一个重要会议——科教协同工作会议暨高校校长座谈会。

这个会是为深入贯彻落实习近平总书记在两院院士大会上重要讲话精神以及关于科技创新和高等教育内涵发展的指示要求，进一步加强科教协同合作而举行的。目的是建立科教协同工作机制，研究推动高校科技创新工作，加强新时代科教协同融合。

教育部党组书记、部长陈宝生，科技部党组书记、部长王志刚代表双方签署《科技部 教育部科教协同工作协议（2018—2022年）》并讲话。协议的内容是啥？会上还透露了哪些重要信息？

协议的具体内容是啥？

根据工作协议——

■ 双方将建立协同工作机制，设立科教协同领导小组，加强政策措施协调，建立高校校长座谈机制，建立完善重大政策落实机制，齐心协力落实党中央、国务院重大决策部署，共同推动督促中央科技创新重大改革政策措施在高校落地落实。

■ 支持高等教育内涵式发展，支持引导高校瞄准世界科技前沿，增强自主创新能力，充分发挥高校在基础研究、创新人才培养和经济发展新动能培育等方面的重要作用，加快推动高校科技创新和世界一流大学、一流学科建设。

■ 提供高质量的科技供给，扩大科技创新资源开放共享，重视发挥高校智库的咨询作用。

新时代科教协同有何重要意义？

未来如何推进？

陈宝生部长这样说↓↓↓

陈宝生：两部门签署协议，标志着科技和教育共同向着加快现代化的目标迈进

陈宝生指出，两部门签署协议，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加快实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，建设世界科技强国和教育强国的重大举措；也是贯彻落实习近平总书记在两院院士大会和北大师生座谈会上讲话精神，着力提升高等学校科技创新能力、培养造就更多具有国际领先水平的科技人才和创新团队的具体行动，标志着科技和教育共同向着加快现代化的目标迈进。

陈宝生：修建通畅的“绿色通道”，做实科教协同机制

陈宝生强调，我们要提高政治站位，深刻认识新时代科教协同的重要意义，在制度设计、改革举措、资源配置、政策供给等方面做好协同配合，修建通畅的“绿色通道”，使高校基础研究、原始创新、技术开发、人才集聚、国际合作的综合优势得到更充分发挥，更好服务国家战略和经济社会发展。

一是准确把握科技与教育的关系。创新人才培养，教育教学是第一道工序，科学实践是第二道工序，要统筹推进教育综合改革、“双一流”建设，变革教育理念和培养方式，促进教学与科研相互结合、相互促进，培养科学精神和创新人才。

二是做实科教协同机制。要突出优势，大力强化基础研究、持续提升原始创新能力。要突出特色，提供高质量科技供给，培育发展新动能。要突出核心，培养汇聚创新人才，夯实创新发展的人才基础。

三是狠抓责任落实。高校要落实到位，切实担当起法人主体责任。要服务到位，持续不断提升保障服务水平。要引导到位，树立严谨求实创新报国的价值追求。

如何加快推动高校科技创新重点任务落实？

王志刚部长这样说↓↓↓

王志刚指出，近年来，科技部、教育部会同各所高校，在加强基础研究、促进科技成果转化、扩大高校院所自主权、知识价值导向分配政策等重点工作中，通力协作、共同努力，取得了一系列积极的、显著的进展。要全面贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实两院院士大会上习近平总书记重要讲话精神，加快推动高校科技创新重点任务落实。

王志刚强调，科技能力决定了国家能力的高度，科技领域的改革都是围绕着人开展的，要进一步为科研人员减轻负担，简化管理、激发活力，为科研人员营造干事创业的良好环境；校长们要切实把责任担起来，切实把各项改革政策落实到位，打通政策落地“最后一公里”；要着力加强基础研究，更加注重前瞻引领性重大突破；要着眼支撑现代化经济体系建设，进一步明确在国家创新体系中的职责定位，加强与企业技术创新的合作对接；要不断完善人才发展环境，培育造就高水平人才队伍。

会上，北京大学、清华大学等9所高校校长围绕高校在基础研究、应用研究中作用的发挥、加速科技成果转化、健全科技人才分类评价制度等提出了意见建议。

科技部党组成员、副部长李萌主持会议。教育部党组成员、副部长杜占元介绍工作协议内容。科技部党组成员、副部长黄卫，科技部党组成员、自然科学基金会主任李静海出席会议。科技部、教育部相关司局负责人参加会议。

来源：微言教育

责任编辑：张义凌