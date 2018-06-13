原标题：华北黄淮东北有强对流 华南降水减弱西南降水维持

未来两至三天，华北、黄淮北部、内蒙古东部、东北等地多阵雨雷阵雨，部分地区有冰雹和雷暴大风等强对流天气。

预计6月13日08时至14日08时，内蒙古东北部、吉林南部、辽宁东北部、河北东南部、北京西部、山东大部、河南北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风，局地并伴有冰雹；内蒙古东北部、吉林南部、辽宁南部、河北东部、北京南部、天津、山东北部、云南西部、广西南部、广东南部等地将有短时强降水天气，小时雨强20~40毫米，局地50毫米以上。为此，中央气象台6月13日06时继续发布强对流天气蓝色预警。

由于雨带南压，华南强降水范围减小，故中央气象台6月13日06时解除暴雨蓝色预警。但预计13日08时至14日08时，广东南部沿海、广西南部、云南西部和东北部、西藏东南部、四川西部、辽宁中南部、内蒙古东北部以及山东北部等地有大雨或暴雨（50~90毫米）。上述部分地区并伴有短时强降水（20~40毫米，局地50毫米以上），局地有雷暴大风和冰雹。

未来三天具体预报

6月13日08时至14日08时，内蒙古东北部、黑龙江西北部、辽宁、华北东部、黄淮东部、青藏高原中东部、云南西部和东北部、广西南部、广东南部沿海、台湾中南部等地有中到大雨，局地有暴雨（50~90毫米），上述局部地区将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部海域将有6~8级、阵风9级的大风。

6月14日08时至15日08时，内蒙古东北部、黑龙江中西部、吉林中部、辽宁中东部、西北地区中部、西藏东部、四川西部和南部、云南、广西西南部、雷州半岛、海南以及台湾等地有中到大雨，其中，西藏东南部、云南西北部、雷州半岛、海南东北部、辽宁东部、台湾中南部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨（100~120毫米），上述局部地区将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部海域将有6~8级、阵风9~10级的大风。

6月15日08时至16日08时，海南、广西东南部、广东东南部、云南西北部和东南部、西藏东南部、川西高原中部及四川盆地北部、内蒙古东北部、黑龙江中部等地有中到大雨，其中，海南中北部、西藏东南部以及台湾等地的部分地区有暴雨或大暴雨（100~180毫米），上述局部地区将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。东海东南部、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风。东海大部海域、巴士海峡、南海东北部海域将有7~8级、阵风9级大风。

责任编辑：张玉