爱尔兰艺术家弗兰克-克拉克电视教画画 走红中国

原标题：爱尔兰艺术家弗兰克·克拉克上电视教画画 走红中国

艺术家弗兰克·克拉克在电视节目上（图片来自英国《星期日泰晤士报》网站）

参考消息网6月13日报道 英媒称，爱尔兰艺术家弗兰克·克拉克凭借一个在电视上教人们画画的系列节目在中国吸粉无数。

据英国《星期日泰晤士报》网站6月10日报道，《跟富老师学画画》节目在中国国际广播电台主办的《环球奇观》频道每天播出两次。这个数字电视频道覆盖7000万用户，北京地区就有600万。

报道称，这档教授水彩画的节目十分受欢迎，现年79岁的克拉克每年都会去一趟中国，拍摄一系列新节目。他的下一趟中国之行定在6月23日，届时将搭乘都柏林飞北京的第二个直飞航班。他将在北京和安徽度过8天时间。

克拉克说：“我制作了大约150集节目，每天在这个频道播出两至三集，每集30分钟。”

“一开始我们给节目用汉语配音，现在都是打字幕了。这样可以帮助人们学习英语。”

报道称，克拉克最初去中国是给他儿子贾森求医的。在2000年的新年夜，贾森与当时的女友吵架后被她用酒瓶砸中脑袋导致瘫痪。初步诊断结果很糟糕，医生告诉他贾森可能这辈子都无法吃饭、走路或者说话了，可能再也离不开医院。

经过一年的治疗后，贾森的情况只有轻微改善。因此克拉克带儿子去看中医，接受针灸和按摩。2002年，在别人建议下，克拉克一家人把贾森送到中国。他们带他到北京的一个康复中心，成为那里收治的第一个欧洲人。

克拉克曾是一位成功的酒馆老板，后来跨界搞艺术。他写过8本绘画指导书，经营过一个日用品网店，最后通过PBS美国电视台制作了一系列教授绘画的电视节目。这些节目自20世纪90年代以来在数十个国家播出过。

报道称，这个系列节目在中国一经播出，就让克拉克名声大噪。

他说：“的确很多人认识我，甚至在一些人口只有一两百万的小城市也有人认识我。走在路上经常会有十几个人跟着我——我的粉丝很多。”

报道称，克拉克强调说，他在中国做节目并没有挣到大钱。中国方面支付他的差旅开销，他也卖书和画作。“但我永远成不了百万富翁。”

“我有时候会在那里开画展，但在画展上我不卖画。我有时候把画送给别人，以培养关系。”

报道称，克拉克到2018年7月就80岁了，他的妻子在2017年去世，“的确让我消沉了一阵子”。但是中国电视台“说服我重新出山”，他自己也决定继续再做一段时间节目。他说：“现在中国很现代，过去几年变化非常大。”（编译/郭骏）

责任编辑：张玉