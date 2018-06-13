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日媒：中国游客热捧日本神药 日企暗中倒卖被查

日媒：中国游客热捧日本神药 日企暗中倒卖被查
2018年06月13日 10:16 参考消息
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　　原标题：日媒：中国游客热捧日本“神药” 日企暗中倒卖被查

　　参考消息网6月13日报道 日媒称，大阪府警生活环境课近日以涉嫌以销售为目的持有需要处方的医药品、违反《医药品医疗器械法》（以销售为目的贮存）为由，逮捕了经营一家贸易公司的8名中国人和1名日籍公司女董事。据悉，他们可能是为了向中国游客销售而保管了处方药。

　　据共同社6月12日报道，办案相关人员透露，日本产医药品在中国被称为“神药”，很有人气，特别是处方药被高价出售。警方认为出于这样的需求，有业界人士把药暗中倒卖给了他们，正在展开调查。

　　报道称，此外被逮捕的还有经营另一家贸易公司的人员及中国留学生等。

　　据生活环境课介绍，他们在中国的免费通讯应用（APP）上发布写有日本住址的身份证，宣扬可以拿到日本产医药品，还在大阪市内的药妆店招呼中国游客进行兜售。

　　报道称，逮捕嫌疑是他们涉嫌5月下旬在没有药局开设许可的情况下，以销售为目的保管有去除幽门螺旋杆菌和治疗高血压的药品等。

责任编辑：张玉

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