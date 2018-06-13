蔡英文称台经济20年来最好 网友：是自我感觉良好

原标题：蔡英文称台湾经济20年来最好 有台湾网友不认同

中新网6月13日电 据台湾《中国时报》报道，台湾地区领导人蔡英文12日出席活动致词表示，台湾经济目前处在过去20年来的最好状态，股市也有亮眼表现，欢迎外资券商赴台设点，也欢迎外资投资台股。对此，有台湾网友称，这是自我感觉良好。

资料图：蔡英文（中） 陈小愿 摄

蔡英文表示，台湾资本市场的转型已带来正面的影响，表现在失业率持续下降、薪资稳定成长等经济指标，台湾经济目前处在过去20年来的最好状态，台湾股市也有亮眼的表现。

有台湾网友直言：“茶叶蛋都翻几倍了，薪资才涨那一点”、“物价涨得更快，1000元（新台币）买不到什么东西”。

另外，有网友贴出2018年IMD世界竞争力排名，台湾地区退居17名、2009年来最差的新闻，IMD世界竞争力评比分为“当局效能”、“经济表现”、“基础建设”与“企业效能”4大类，而造成台湾地区排名退步原因，就是这4大类指标全数下滑。

责任编辑：张玉