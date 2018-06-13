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工信部：523家企业纳入电信业务经营不良名单

工信部：523家企业纳入电信业务经营不良名单
2018年06月13日 11:26 中国新闻网
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　　原标题：工信部：523家企业纳入电信业务经营不良名单

　　中新网6月13日电 据工信部网站消息，近日，工信部将523家企业纳入电信业务经营不良名单，并予以公布。

　　2018年1-4月，按照《工业和信息化部关于建立电信业务经营信息年报和公示制度的通知》（工信部信管〔2017〕321号）要求，工业和信息化部组织部颁证企业开展电信业务经营信息年报工作。其中，8077家企业按规定报送上年度经营信息，523家企业（详见附件）经多次催告，仍未履行年报义务。

　　工信部指出，依据《电信业务经营许可管理办法》（工业和信息化部令第42号）、《工业和信息化部关于做好电信业务经营不良名单和失信名单管理工作的通知》（工信部信管〔2018〕54号）等规定，现将上述523家企业纳入电信业务经营不良名单，并予以公布。详细信息可登录电信业务市场综合管理信息系统（https：//tsm.miit.gov.cn）查询 。

责任编辑：张玉

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