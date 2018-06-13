原标题：台当局大陆居民赴台游优惠措施未见效 国台办回应
中新网6月13日电 在13日国台办例行新闻发布会上，发言人马晓光表示，大陆居民赴台旅游规模和人数急剧下降，原因是众所周知的，解铃还须系铃人。
资料图：台湾花莲七星潭景区 中新社记者 张晓曦 摄
有记者提问，由于两岸关系遇冷，大陆游客赴台游热情锐减，台湾相关部门近日推出了大陆居民赴台游的一系列优惠措施，但是依旧未能提升陆客赴台的热度，请问发言人对此有何评价？
马晓光回应称，大陆居民赴台旅游曾经有过一个积极健康发展的态势。造成今天赴台旅游的规模和人数急剧下降的局面，原因是众所周知的。所以，解铃还须系铃人，还是那句话，两岸关系好，台湾同胞才会好。
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