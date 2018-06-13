前5月空气质量相对较差十城河北占6席 石家庄垫底

原标题：前5月空气质量相对较差十城河北占六席 石家庄垫底

中新网6月13日电 据生态环境部官方微博消息，生态环境部今日发布2018年5月和1-5月重点区域和74个城市空气质量状况。5月，74城市空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）依次是：唐山、太原、石家庄、邢台、常州、北京、邯郸、济南、郑州和保定市。1–5月，后10位城市依次是：石家庄、邢台、邯郸、西安、唐山、太原、保定、郑州、徐州和沧州市（并列）。

资料图：河北省邯郸市遭空气污染，被雾霾笼罩。 中新社发 郝群英 摄

生态环境部13日发布2018年5月和1-5月全国和京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市、计划单列市空气质量状况。

生态环境部有关负责人介绍，5月，全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为83.1%，同比上升8.5个百分点。PM2.5浓度为31微克/立方米，同比下降6.1%；PM10浓度为67微克/立方米，同比下降5.6%。

1–5月，平均优良天数比例为78.1%，同比上升2.5个百分点。PM2.5浓度为48微克/立方米，同比下降7.7%；PM10浓度为85微克/立方米，同比下降2.3%。

5月，74城市空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）依次是：唐山、太原、石家庄、邢台、常州、北京、邯郸、济南、郑州和保定市。

1–5月，后10位城市依次是：石家庄、邢台、邯郸、西安、唐山、太原、保定、郑州、徐州和沧州市（并列）。

5月，74城市空气质量相对较好的前10位城市（从第1名到第10名）依次是：海口、珠海、中山、江门、南宁、深圳、丽水、厦门、舟山和贵阳市。

1–5月，前10位城市依次是：海口、拉萨、舟山、丽水、深圳、厦门、珠海、惠州、福州和中山市。

京津冀区域13个城市5月平均优良天数比例为50.7%，同比上升8.7个百分点。PM2.5浓度为44微克/立方米，同比下降6.4%；PM10浓度为102微克/立方米，同比下降14.3%。

1–5月，平均优良天数比例为57.8%，同比上升3.7个百分点。PM2.5浓度为64微克/立方米，同比下降16.9%；PM10浓度为117微克/立方米，同比下降14.0%。

北京市5月优良天数比例为39.3%，同比下降10.7个百分点。PM2.5浓度为54微克/立方米，同比上升8.0%；PM10浓度为103微克/立方米，同比下降4.6%。

1–5月，平均优良天数比例为59.9%，同比上升1.2个百分点。PM2.5浓度为58微克/立方米，同比下降18.3%；PM10浓度为93微克/立方米，同比下降8.8%。

长三角区域25个城市5月平均优良天数比例为74.4%，同比上升17.3个百分点。PM2.5浓度为38微克/立方米，同比上升5.6%；PM10浓度为64微克/立方米，同比下降7.2%。

1–5月，平均优良天数比例为73.1%，同比上升2.6个百分点。PM2.5浓度为52微克/立方米，同比上升2.0%；PM10浓度为81微克/立方米，同比持平。

珠三角区域9个城市5月平均优良天数比例为89.2%，同比上升12.2个百分点。PM2.5浓度为21微克/立方米，同比下降36.4%；PM10浓度为36微克/立方米，同比下降30.8%。

1–5月，平均优良天数比例为86.8%，同比上升0.5个百分点。PM2.5浓度为37微克/立方米，同比下降5.1%；PM10浓度为56微克/立方米，同比下降3.4%。

责任编辑：张玉