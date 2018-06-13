商务部原部长陈德铭有新头衔 已出任南大特聘教授

原标题：商务部原部长陈德铭有新头衔了

商务部原部长、海协会原会长陈德铭的新动向披露。

近期，南京大学校方多篇公开报道确认，陈德铭已出任南京大学特聘教授。

例如，南京大学商学院网站5月28日的报道提到，2018年5月26日上午9：00，南京大学商学院40周年院庆大会暨纪念改革开放40周年学术研讨会在南京大学鼓楼校区商学院安中大楼鸿意报告厅隆重举行。

会上举行了南京大学商学院院杰出校友陈德铭担任南京大学特聘教授的聘任仪式，南京大学党委副书记朱庆葆宣读了南京大学聘任陈德铭校友为南京大学特聘教授的决定，党委书记张异宾教授为陈德铭校友颁发聘书。

报道提到，南京大学商学院杰出校友、南京大学特聘教授、商务部原部长、海协会原会长陈德铭校友做了《经济高质量增长的国际环境和战略机遇》的主题演讲，陈德铭教授的演讲分为四个部分：中国经济社会发展进入了新时代；新时代需要经济实现高质量发展；高质量发展的国际环境及其应对；高质量发展的战略机遇以及抓手。陈德铭教授的演讲重点阐释了我国在高质量发展中面临的国际环境，他的演讲结合了很多生动的案例，引起了在场的听众长时间的掌声。

公开资料显示，陈德铭出生于1949年3月，上海市人，1974年9月入党，1969年4月参加工作，南京大学国际商学院管理系企业管理专业毕业，研究生学历，经济学硕士，管理学博士。

他曾任陕西省委副书记、省长，国家发改委副主任、党组副书记（正部长级）等职，2007年11月任商务部党组书记、副部长，当年12月开始担任商务部部长、党组书记。2013年，他从商务部卸任，开始担任海协会会长，后于2018年4月被刚刚卸任国台办主任的张志军接替。

南京大学国际商学院于1988年成立，2000年，国际商学院更名为商学院。

责任编辑：吴金明