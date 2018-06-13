首列自主研发中速磁浮列车下线：有五大技术创新

原标题：首列自主研发商用中速磁浮列车下线：最高运行时速160公里

时速160公里磁浮列车在中车株机公司下线。

记者今天从湖南省磁浮技术研究中心获悉，6月13日，我国自主研发的首列商用中速磁浮列车在湖南省株洲市成功下线。该列车由中车株洲电力机车有限公司与湖南省磁浮技术研究中心共同研发与生产，是目前世界上时速最快的短定子磁浮列车，其最高运行时速可达160公里，最大载客量为500人。

本次下线的中速磁浮列车，是完全按照商业运营标准进行的自主研发、自主设计、自主生产。列车短定子感应直线电机牵引，常导磁吸式悬浮，3节编组，其运行的轨道、供电系统、信号控制系统与现有中低速磁浮完全兼容。列车设计最高运行速度160km/h，将原有100km/h的中低速磁浮提升至了中速的速度区间（160km/h~250km/h）之内。

2016年9月，湖南省政府与国防科技大学签订战略合作协议，双方以共同组建的湖南省磁浮技术研究中心为平台，开展新一代的中速磁浮交通系统的技术攻关工作。中速磁浮列车的成功下线，是本次技术攻关最关键的标志性成果。

与列车同步开展技术攻关的一系列研发还有：中速磁浮新型供电轨、轨排、道岔、通信信号、悬浮控制及桥梁预制结构的研发，中速磁浮车轨耦合、靴轨耦合两大难题的基础性研究与试验验证，中速磁浮技术标准的编制，以及进一步降低磁浮项目工程造价与提升市场竞争力的研究。

到目前为止，中速磁浮交通系统整体研发进度已完成75%左右，预计8月份左右中速磁浮列车将在长沙磁浮快线上进行测试验证，整个中速磁浮交通系统的全部研发工作将在年内全部完成，届时有望成为世界首例用于商业运营的中速磁浮交通系统。

相关链接——该列车在技术创新上具有以下特点：

1、世界首列短定子直线电机快速磁浮列车

采用系统工程学的分析方法，成功搭建了2800mm车宽的世界时速最快的短定子直线电机牵引磁浮列车平台

2、牵引功率提升30%

优化了牵引辅助系统设备设计，单位重量功率密度得以大幅度提升，其中牵引功率提升30%，辅助系统功率提升25%，悬浮电源容量提升30%，载客量提升至500人

3、悬浮能力提升6吨

优化端部电磁铁设计，补偿了高速运行时端部涡流效应的影响，并优化了中间电磁铁结构设计，使整列车的悬浮能力提升了6吨。

4、车辆设计轻量化

车辆各系统在设计时均注重了轻量化，采用了大量新结构及新型材料，如：车体采用铝合金与复合材料相结合的复合顶盖等。

来源：湖南日报

责任编辑：吴金明