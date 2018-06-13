原标题：台湾两高校开发纳米免疫新药 可降低化疗副作用

台湾交通大学校长张懋中（中）率领两校研究团队召开记者会，发布研究成果。图片来源：台湾《旺报》 李侑珊/摄

中新网6月13日电 据台湾《旺报》报道，台湾交通大学与台湾“中国医药大学”合作，共同开发纳米免疫褐藻醣药物，这项新药不只拥有免疫调节功能，大幅提升免疫疗法对肿瘤治疗效果，增加抗癌能力，还能减少免疫治疗及化疗所引起的副作用，有助于治疗癌症，两校也正在积极申请国际专利。

近年来，在癌症治疗领域中，免疫疗法是最被看好能终结癌症的治疗方式之一，而免疫疗法的原理，即为调控人体的免疫系统，使免疫细胞重新启动对于癌细胞的反应能力，进而清除癌细胞，达到肿瘤治疗的目的。

根据《Nature Review》学术期刊指出，到了2024年，免疫疗法将会成为全球最主要的癌症治疗策略，并将占肿瘤医药市场6成以上。不过，免疫疗法只对部分病患有效，并且此类免疫检查哨抑制剂，更会影响人体免疫系统，也就是在免疫细胞攻击癌细胞时，还会产生皮肤溃烂、肠胃溃疡等反应。

据悉，为大幅提升免疫疗法对治疗癌症的疗效，台湾交通大学材料系讲座教授陈三元与台湾“中国医药大学”转译医学研究中心副院长徐伟成组成研究团队，利用具有抗癌能力、抗肿瘤转移特性的天然褐藻醣结合超顺磁性氧化铁粒子，并透过纳米药物载体设计，将免疫检查哨抑制剂与T细胞增生剂，整合于单一纳米载体系统上，形成具有抗癌功能，并且可降低人体副作用的抗癌新药。

研究团队发现，这项研究不仅可大幅延长生存周期，以及减少副作用，纳米免疫褐藻醣药物的治疗策略，预期将在药物传输、生物医学材料、以及免疫疗法上，提供一全新治疗平台。这项研究结果，已获刊于国际知名期刊《自然奈米科技》（Nature Nanotechnology）5月号。

陈三元表示，“化疗就像毒药”，而纳米免疫褐藻醣药物在治疗癌症上，具有突破性优势，不只大幅减少免疫及化疗所引起的副作用，降低癌症病患在化疗阶段，容易发生恶心、掉发、血球下降等反应，并且使用剂量只要百分之一，即可达到清除肿瘤的效果。这项新药研发成果已在中国台湾、美国、欧盟及日本申请专利中。

责任编辑：桂强