新华社评江西等地环保敷衍整改:对假整改须真追责

原标题：对假整改必须真追责

新华社北京6月13日电 题：对假整改必须真追责

新华社记者李云平

近期江西宜春等3地因环保督察“表面整改”等问题被生态环境部约谈，呼和浩特一企业因环保假整改被追责问责。类似案例表明一些地方和部门在环保治理过程中仍然存在“口号环保”等形式主义。对当地生态环境突出问题以假整改应付环保执法督查，亟须通过真追责予以根治。

污染防治是三大攻坚战之一，环保执法督查工作是打赢污染防治攻坚战的重要手段，但一些地方思想认识不到位或出于畏难情绪，消极应对或抗拒督查，往往是腰来腿不来、走马观花、点到为止，甚至搞上有政策下有对策、阳奉阴违、欺上瞒下，“表面整改”“虚假整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义现象时有发生。这种假治理、走过场，导致一些地区生态环境质量恶化、风险加剧。

环保整改造假，固然与企业利益驱动有关，但归根到底在于一些地方仍然沉迷于先污染后治理老路，醉心于追求经济指标而忽视生态环境保护，面对环保突出问题依旧存在保护主义思想，没有严格落实环保主体责任。

当前，中央环保督察正利剑出鞘，各地必须坚持问题导向，敢于动硬碰硬、盯到位、盯到底，要以钉钉子的精神一项一项抓落实，对各种形式的假整改要严肃问责追责，不彻底解决问题决不撒手，以看得见的成效兑现承诺、取信于民，确保中央决策部署落地生根。

责任编辑：桂强