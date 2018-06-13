卫健委：2017年我国居民人均预期寿命达76.7岁

原标题：2017年我国居民人均预期寿命达76.7岁

新华社北京6月13日电（记者王宾、田晓航）国家卫生健康委员会日前发布《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》称，2017年我国居民人均预期寿命达76.7岁，婴儿死亡率下降到6.8‰，孕产妇死亡率下降到19.6/10万，我国居民主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平。

专家指出，人均预期寿命是衡量一个国家、民族和地区居民健康水平的指标，可以反映出一个社会生活质量的高低。据相关负责人介绍，卫生健康部门积极推进健康中国建设，深化医改取得阶段性成效，公共卫生、疾病防控、医疗卫生服务能力逐步提升，生育服务管理、中医药等工作得到加强，综合监督水平不断提升。

公报显示，2017年公立医院综合改革全面推开，全部取消药品加成，医疗服务价格调整政策全面跟进。截至2017年底，93.9%的城市公立医院取消了药品加成，公立医院医疗费用的不合理增长得到有效控制。与上年相比，医院次均门诊药费下降1.8%，占比下降2.8个百分点；医院人均住院药费下降7.1%，占比下降2.5个百分点。

此外，我国分级诊疗政策体系逐步完善，通过培养全科医生、推动家庭医生签约等逐步增强基层服务能力。2017年基层医疗卫生机构诊疗量达44.3亿人次，比上年增加0.6亿人次。其中乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）门诊量占门诊总量的23.0%，所占比重比上年上升0.3个百分点。

责任编辑：桂强