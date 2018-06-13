文化和旅游部查处143家违规从事票务经营的网店

原标题：文化和旅游部规范营业性演出市场 查处143家违规网店

资料图 文化和旅游部办公地。中新社记者 贾天勇 摄

中新网6月13日电 据文化和旅游部网站消息，文化和旅游部近期以社会关注度高、观众数量多的营业性演出为重点，严查严管演出内容和演出票务经营行为，查处了一批营业性演出市场重大案件。部署开展违规票务网店专项整治，对2600余家网店进行专项清理，部署北京、上海等19个地区查处143家违规从事票务经营活动的网店。

据悉，文化和旅游部部署开展营业性演出票务经营单位专项执法检查，重点检查是否具有营业性演出票务经营资质、是否取得演出举办单位授权或委托、是否存在加价销售行为、是否为机构和个人倒卖门票提供服务等。部署开展违规票务网店专项整治，对2600余家网店进行专项清理，部署北京、上海等19个地区查处143家违规从事票务经营活动的网店。目前，主要票务网店基本实现持证售票，市场秩序明显改观。

针对部分演出举办单位不履行法定义务、未经批准出售演出门票、擅自从事营业性演出经营活动等违规行为，文化和旅游部部署四川省、黑龙江省哈尔滨市、广西壮族自治区南宁市、宁夏回族自治区银川市等地文化市场综合执法机构依法查办了一批演出市场重大案件。

下一步，文化和旅游部将持续加强营业性演出市场监管，紧盯社会关注度高的重点营业性演出不放，严管演出内容和场地安全，严查演出票务等演出市场违法违规经营行为，保护消费者合法权益，规范营业性演出市场经营秩序。

文化和旅游部近期督办的营业性演出市场重大案件具体如下：

——杭州从人文化传播有限公司拟在宁夏回族自治区银川市贺兰山体育场举办歌手张学友演唱会，银川市体育中心在银川市贺兰山体育场安全条件不具备举办大型群众性活动的情况下，违规向演出举办单位提供《场地证明》，银川市已对相关责任人停职调查。北京动起来文化传媒有限公司向宁夏回族自治区文化厅提供的“中共银川市委宣传部向张学友发出的邀请函”系伪造，银川市公安局已立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施。北京红马传媒文化发展有限公司西安分公司在演出批准之前擅自出售门票，宁夏回族自治区银川市文化市场综合执法队依法立案调查，拟依法从重作出行政处罚。

——在成都演艺集团有限公司举办的歌手张某某演唱会中，成都演艺集团有限公司未履行确定演出票价、演出活动收支结算的法定义务；霍尔果斯华演文化发展有限公司、北京红马传媒文化发展有限公司成都分公司、北京春秋永乐文化传播股份有限公司成都分公司、上海驹旗网络科技有限公司、上海爱有网络科技有限公司、上海颂品网络科技有限公司未经演出举办单位委托授权，擅自出售演出门票；河南圣星文化传播有限公司、北京有票科技有限公司擅自从事营业性演出票务经营活动。四川省文化厅依法分别给予上述9家单位行政处罚，总计罚款25.5万元。

——广西惊喜文化传媒有限公司不具备营业性演出票务经营资质，在“淘宝网”上销售营业性演出门票，广西壮族自治区南宁市文广新局依据《营业性演出管理条例》第四十三条的规定，拟依法给予当事人没收违法所得18911元、罚款151288元的行政处罚。

——常州七里香票务有限公司通过组织人员抢购、从他人手中购买等方式获取演出门票并进行倒卖，涉及歌手周某某演唱会门票812张，因涉嫌擅自从事营业性演出票务经营活动，江苏省常州市文化行政综合执法支队拟依法给予常州七里香票务有限公司没收违法所得和高限罚款的行政处罚。

——哈尔滨烽火天问文化传媒有限公司不具备营业性演出主体资质，在哈尔滨市万达主题乐园中央大剧院擅自举办歌手张某某的营业性演出，依据《营业性演出管理条例》第四十三条的规定，黑龙江省哈尔滨市文化市场综合执法局依法给予当事人罚款的行政处罚。

责任编辑：桂强