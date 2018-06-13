宁夏农垦集团原党委书记王永忠涉受贿被公诉

原标题：宁夏检察机关依法对王永忠涉嫌受贿案提起公诉

中新网银川6月13日电 （于翔 杨迪）6月13日，据宁夏检察机关官方消息，宁夏农垦集团有限公司原党委书记、董事长王永忠（正厅级）涉嫌受贿罪一案，经宁夏回族自治区人民检察院指定管辖，由石嘴山市人民检察院依法审查后向石嘴山市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人王永忠享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人王永忠，听取了其辩护人的意见。石嘴山市人民检察院起诉书指控：被告人王永忠利用其担任宁夏回族自治区农垦事业管理局局长，宁夏农垦集团有限公司董事长的职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益；其还利用担任宁夏回族自治区环境保护局副局长、中卫市党工委副书记、中卫市委副书记的职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，受贿数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

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