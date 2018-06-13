云南司法厅：部分地区报名新司考条件放宽至本科

原标题：云南：部分地区报名法律职业资格考试条件放宽至本科

新华社昆明6月13日电（记者白靖利）2018年国家统一法律职业资格考试中，云南省所辖自治县、各自治州所辖县、国务院审批确定的集中连片特殊困难地区所辖县和国家扶贫开发工作重点县，报名学历条件将放宽为高等学校本科。这是记者13日从云南省司法厅了解到的消息。

据介绍，2018年云南省国家统一法律职业资格考试将按照“老人老办法、新人新办法”，今年4月29日前取得学籍（考籍）或相应学历的法学类本科及以上学历毕业生，或非法学类专业本科及以上学历毕业生并具有法律专业知识的，可报名参加国家司法考试；其他考生则提高了专业学历条件，包括具备法学类本科学历并获学士及以上学位；非法学类本科及以上学历并获法律硕士、法学硕士及以上学位；非法学类本科及以上学历并获得相应学位且从事法律工作满3年等3种情形。

责任编辑：桂强