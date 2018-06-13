湖南网信办依法封堵关停6个假冒网站两家微信公号

原标题：湖南省网信办依法封堵关停6个假冒网站和2家微信公号

华声在线6月13日讯 近日，记者从湖南省互联网信息办公室获悉，省网信办联合相关部门依法封堵关停了6个假冒网站和2家微信公众号。

根据日常监管和群众举报线索并经相关部门调查核实，以“张家界新闻网”“常宁市安全生产监督管理局”“郴州市人力资源和社会保障局”等名义开设的6家非法网站冒用党政机关名字，未进行ICP备案登记及ICP备案登记信息不实，且利用服务器在境外接入的途径逃避主管部门的监管，违反了《互联网新闻信息服务管理规定》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》等相关法律法规且情节严重，损害了正规网站的合法权益，造成了不良社会影响。

“湖南民情报告中心”“艾特V醴陵”2家微信公众号违规发布不实信息，其中微信公众号“艾特V醴陵”，以“醴陵第一直播”的名义，违规发布时政类新闻，多次在未经授权的情况下，利用第三方直播平台对大型活动进行现场直播，违反了《互联网直播服务管理规定》等法律法规。

湖南省互联网信息办公室相关负责人表示，依法办网是网站的生命线，各网站要切实履行主体责任，依法依规开展互联网信息服务。省网信办将持续加大执法力度，对违法违规网站和账号采取“零容忍”，营造清朗有序的网络空间。欢迎社会各界积极举报，如发现违法违规网站和账号，可以通过湖南省互联网违法和不良信息举报中心（wfblxx.rednet.cn）进行举报，也可以通过中国互联网违法和不良信息举报中心（www.12377.cn）进行举报。

责任编辑：余鹏飞