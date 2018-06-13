环境部：未来3天华北华南西南局地有轻至中度污染

原标题：未来三天华北华南西南局地有轻至中度污染

中新网6月13日电 生态环境部官方微博今日发布全国空气质量预报，未来三天（6月14-16日），扩散条件一般，华北中南部、华南和西南局地以轻至中度污染为主，首要污染物主要为臭氧。

其中，15-16日受高温天气影响，京津冀中南部、山西南部、山东西部和河南北部以 轻至中度污染为主，局部地区可能出现重度污染。

责任编辑：桂强