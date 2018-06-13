原标题：湖南省军区又迎来一名新领导：陈博大校任副司令员

继新任司令员毕毅少将之后，官方媒体近日披露了湖南省军区又一名领导履新的信息。

据湖南省岳阳市官方微信公众号“岳阳国防教育”消息，6月8日上午，省军区副司令员陈博带工作组一行来岳阳楼区检查指导武装工作。陈副司令员认真听取了人武部工作汇报，并与人武部主官进行了会谈，详细了解了有关情况，对人武部在思想政治建设、战备训练和安全管理等方面取得的成绩给予充分肯定。

上述官方消息配发的图片显示，陈博佩戴副军级资历章和大校军衔。

这意味着，陈博大校已担任湖南省军区副司令员职务。

另外值得一提的是，陈博履新消息披露之前，湖南当地媒体今年5月曾披露，陆军第78集团军原副军长毕毅少将已接替黄跃进少将担任湖南省军区司令员。

责任编辑：余鹏飞