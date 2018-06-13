王斐挂任四川德阳副市长(图/简历)

原标题：王斐挂任德阳市委常委、副市长（图|简历）
经济日报-中国经济网德阳6月13日综合报道 据四川德阳日报消息，6月8日德阳市第八届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，决定任命：王斐为德阳市人民政府副市长。
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，王斐，1971年7月生，此前担任中国机械工业集团有限公司办公厅副主任，今年4月已挂职担任德阳市委常委。
王斐简历
王斐，男，汉族，生于1971年7月，甘肃庆阳人，1995年7月参加工作，1992年12月加入中国共产党，中国青年政治学院青少年思想政治教育专业毕业，大学法学学士。
1991.09--1995.07 中国青年政治学院青少年思想政治教育专业学习
1995.07--1995.10 中国工程与农业机械进出口总公司人教部（党办）职工
1995.10--2000.11 中国工程与农业机械进出口总公司政工部职工、团委书记
2000.11--2001.03 中国工程与农业机械进出口总公司成套工程部，派驻缅甸永森糖厂驻厂中方代表（借调）
2001.03--2001.05 中国工程与农业机械进出口总公司人力资源部职工
2001.05--2004.09 北京凯姆克国际贸易有限责任公司人力资源部职工、经理助理、副经理（主持部门工作）
2004.09--2004.10 中国工程与农业机械进出口总公司人力资源部职工（交流）
2004.10--2005.01 中国机械装备（集团）公司党委工作部职工（借调）
2005.01--2005.11 国资委先进性教育活动企业督导一组干部（借调）
2005.11--2006.07 中国机械装备（集团）公司综合管理部职工（借调）
2006.07--2007.06 中国机械装备（集团）公司综合管理部综合管理处综合协调岗职工
2007.06--2009.06 中国机械工业集团公司综合管理部综合管理处综合协调岗职工
2009.06--2009.08 中国机械工业集团公司综合管理部综合管理处处长
2009.08--2014.10 中国机械工业集团有限公司综合管理部综合管理处处长
2014.10--2016.12 中国机械工业集团有限公司办公厅综合管理处处长
2016.12--2018.04 中国机械工业集团有限公司办公厅副主任
2018.04--2018.06 四川省德阳市委常委
2018.06 四川省德阳市委常委，市政府副市长（挂职时间两年）、市政府党组成员
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