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程彰德任安徽马鞍山市公安局党委书记(图/简历)

程彰德任安徽马鞍山市公安局党委书记(图/简历)
2018年06月13日 19:56 中国经济网
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　　原标题：程彰德任马鞍山市政府党组成员、市公安局党委书记（图|简历）

　　经济日报-中国经济网马鞍山6月13日综合报道 据安徽马鞍山市政府网站消息，程彰德已任马鞍山市政府党组成员、市公安局党委书记。

　　经市政府研究决定：程彰德同志任市公安局督察长；免去从辉同志的市公安局督察长职务。

　　据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，程彰德，男，48岁，此前担任合肥市公安局副局长、党委副书记；从辉已任马鞍山市人大常委会主任。

　　程彰德简历 

　　程彰德，男，48岁，安徽桐城人，大学学历，公共管理硕士，中共党员。 

　　曾任合肥市公安局副局长、党委副书记（正县级）；

　　2018.06  任马鞍山市政府党组成员、市公安局党委书记。

责任编辑：余鹏飞

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