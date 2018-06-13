新华社：官员推绕拖 实则是懒政怠政

原标题：辛识平：向“久拖不办”的顽疾开刀

新华社北京6月13日电 题：向“久拖不办”的顽疾开刀

辛识平

办张房产证要多久？证明自己身份有多少“奇葩”式规定？近期的一些新闻提出了值得深思的问题。

“星星还是那个星星，问题还是那个问题”，群众反映强烈的办事难、办事慢问题，常常集中体现在“久拖不办”上。有的部门和干部，一事当前，或念起“拖字诀”，满口“正在研究”“尽快处理”，实际上按兵不动，没有下文；或奉行“推字诀”，动辄以“不符合规定”“没有上级指示”等为由头，堂而皇之当起甩手掌柜。无论是“十年不办”还是“九年才改”，种种不良现象的背后，实则是不担当、不作为的懒政怠政。

“能办不办，该办不办；拖着不干，等等看看”，类似问题并不少见。老百姓其实心里有本账：“不是不能，而是不为。”很多时候，让人恼火的，不是事情本身有多难办，而是相关人员怕惹麻烦“不想办”、怕担责任“不愿干”。还有“新官不理旧账”，怕接“烫手山芋”，硬生生把事情架起来，让问题和矛盾不断积累。

群众利益无小事，一枝一叶总关情。对百姓而言，身边每一件看似琐碎的小事，很多是关系切身利益的大事，有的还是急事、难事。倘若干部不想担当、不愿作为，在“推、绕、拖”中混日子，必然损害群众利益、疏远干群关系，必然损伤党和政府的形象和公信力。“久拖不办”的顽疾，病根在于宗旨意识淡化，对群众缺乏感情，对民生疾苦漠不关心，骨子里还是那种高高在上、脱离群众的官僚主义。

习近平总书记一再要求各级干部，始终把人民放在心中最高位置。“最高位置”不是挂在嘴上的，而应落实于行动，以“最实举措”来体现和证明。怎么做？就是坚持把人民群众的小事当作自己的大事，从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起，多谋民生之利，多解民生之忧。看一个干部有没有为民情怀、有没有担当精神，有一个直观而有说服力的“试金石”，就是看其面对群众的操心事、烦心事，会不会挑起担子、撸起袖子，能不能敢于担当、勇于作为。

根治“久拖不办”的顽疾，还得靠制度。不久前，中办印发的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，鲜明树立重实干重实绩的用人导向，既为敢于担当的干部撑腰鼓劲，又使慢作为、不作为、乱作为的干部受到警醒和惩戒，从而通过制度实现“优者上、庸者下、劣者汰”。让担当作为成为自觉，让“马上就办”成为习惯，让监督问责的压力激发动力，各级干部就能在其位、谋其政、干其事、求其效，实实在在为群众服好务、尽好责。

责任编辑：桂强