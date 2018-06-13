原标题：龙舟水致广东多地暴雨 8条河流水位涨幅超2米

广州民众在暴雨中出行。 中新社记者 陈骥旻 摄

中新网广州6月13日电 （沈钊）记者13日从广东省防总获悉，端午节来临之际，新一波龙舟水如期而至，12日以来，广东多地出现暴雨到大暴雨、个别特大暴雨的强降雨过程，导致河流水位上涨，有8条河流水位涨幅达2米以上。

气象、水文部门监测，6月12日8时至13日8时，广东中西部部分地区出现暴雨到大暴雨，强降雨主要分布在江门、中山、佛山、茂名、广州、珠海、湛江等地，其中江门、中山局部有特大暴雨。期间，广东省日雨量大于250毫米（特大暴雨级）的站有3个，大于100毫米（大暴雨级）的站有320个，大于50毫米（暴雨级）的站有1119个，大于25毫米的站有2166个（约占全部观测站点的49%）。日雨量较大的站点有：江门台山市赤溪镇黄竹坑站400.5毫米，江门台山市赤溪镇腰古站274.3毫米，中山市古镇镇古镇水利所站250.2毫米。

受强降雨影响，广东部分中小河流水位明显上涨，其中有8条中小河流水位涨幅达到2米以上。西江支流谷圩河罗董站（肇庆市封开县）于13日5时出现37.54米的洪峰水位，超警戒水位0.54米，13日9时水位已退至警戒水位以下。截至13日12时，广东省各江河水位均在警戒水位以下。

为做好当前强降雨防御工作，广东省防总12日14时启动防汛Ⅳ级应急响应，并继续加强值班值守，密切监视天气变化，加强对基层三防值班值守和责任人到位情况的抽查检查；12日晚至13日早晨降雨集中时段，广东省防总彻夜连线广州、江门、茂名、阳江、湛江、云浮等地市、县、镇三防指挥部，了解当地降雨影响，检查指导防御工作情况。

气象部门预测，14日，粤西沿海市县有中雨局部大雨或暴雨，其中雷州半岛有大雨到暴雨局地大暴雨；15日至16日，南部市县沿海有中雨局部大雨或暴雨，其中雷州半岛有大雨到暴雨。

责任编辑：桂强