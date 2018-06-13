河北唐山古冶区发生2.0级地震 震源深度4千米

原标题：6月13日21时19分河北唐山市古冶区发生2.0级地震
据中国地震台网测定，北京时间2018年6月13日21时19分在河北唐山市古冶区（北纬39.73度，东经118.44度）发生2.0级地震，震源深度4千米。
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