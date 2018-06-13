洞庭湖“私人围湖”省人大代表夏顺安涉骗贷被拘

原标题：湖南沅江市证实洞庭湖“超级矮围”业主夏顺安涉嫌骗贷被刑拘

夏顺安建造的矮围一角（5月10日无人机航拍）。 新华网 资料图

6月13日晚，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从湖南沅江市委宣传部获悉，洞庭湖“超级矮围”的业主、省人大代表夏顺安因骗取贷款日前被刑事拘留。

此外，沅江市委宣传部、湘阴县委宣传部工作人员均称，夏顺安的“超级矮围”将于本月底拆除。

而沅江市委宣传部官方微信公号“沅江发布”也于6月4日发布了相关消息。

消息称，2012年10月至2013年1月期间，犯罪嫌疑人夏某安（男，59岁，沅江市漉湖芦苇场人）为了套取贷款资金，在已经向某镇信用社贷款1100万元未归还的情况下，通过与某镇原信用社主任邓某良协商，采取“化整为零”的方式，借用、冒用范某明等42人名义，骗取某镇信用社贷款42笔共计840万元，用于投资在漉湖芦苇场外湖围湖养殖。现因亏损，导致819.63万元贷款至今没有归还，并造成42笔贷款成为不良贷款。2018年6月3日，犯罪嫌疑人夏某安被公安机关依法刑事拘留。

沅江市委宣传部一名工作人员向澎湃新闻证实，夏某安即为夏顺安。

夏顺安卷入的是某镇原农村信用社主任邓某良等人违法发放贷款的系列案件，包括他在内共有七名犯罪嫌疑人被抓。

前述宣传部工作人员证实，消息里所说的“外湖围湖”指的就是被多次曝光且下令拆除的下塞湖矮围。

在洞庭湖下塞湖区域，有一个跨沅江、汨罗、湘阴三地的“超级矮围”，约3万余亩，业主为湖南省人大代表、沅江市漉湖芦苇场人夏顺安。

据新华社近日报道，早在2015年，因其违反防洪法，湖南省水利厅多次要求当地水利部门采取措施。

多家媒体先后有过多次报道，但新华社记者调查发现，整治措施没有严格落实，“超级矮围”的破坏性影响依然存在。

新华社报道称，近日，生态环境部组成督察组，对洞庭湖私人矮围破坏生态问题开展专项督察。

6月13日下午，沅江市委宣传部、湘阴县委宣传部工作人员均向澎湃新闻表示，两地已于六月初开展拆围工作，预计月底拆除余下的矮围。

责任编辑：余鹏飞