哈尔滨市呼兰区一辆面包车与轿车相撞 5人死亡

原标题：哈尔滨市呼兰区发生交通事故5人死亡

新华社哈尔滨6月13日电（记者梁书斌）13日17时许，黑龙江省哈尔滨市呼兰区一辆面包车与轿车相撞，造成5人死亡。

记者在哈尔滨市公安局交警支队、呼兰区有关部门了解到，当日17时许，呼兰区松花江景观大道上发生一起交通事故，造成5人死亡，另有数人受伤。

哈尔滨市、呼兰区相关部门已紧急赶赴现场处置，目前，事故原因正在调查中。

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