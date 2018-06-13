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哈尔滨市呼兰区一辆面包车与轿车相撞 5人死亡

哈尔滨市呼兰区一辆面包车与轿车相撞 5人死亡
2018年06月13日 23:40 新华网
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　　原标题：哈尔滨市呼兰区发生交通事故5人死亡

　　新华社哈尔滨6月13日电（记者梁书斌）13日17时许，黑龙江省哈尔滨市呼兰区一辆面包车与轿车相撞，造成5人死亡。

　　记者在哈尔滨市公安局交警支队、呼兰区有关部门了解到，当日17时许，呼兰区松花江景观大道上发生一起交通事故，造成5人死亡，另有数人受伤。

　　哈尔滨市、呼兰区相关部门已紧急赶赴现场处置，目前，事故原因正在调查中。

责任编辑：霍宇昂

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