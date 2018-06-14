原标题：北京西部北部今仍有阵雨 端午假期雷阵雨多发

中国天气网讯 预计今天（14日），北京晴转多云，西部、北部地区有分散性阵雨，最高气温将回升至30℃以上。明天将暂别雨水以晴到多云天气为主，端午假期，雨水又将“卷土重来”，雷阵雨多发，公众注意防范。

10日以来，在东北冷涡天气系统的影响下，截至昨天，北京已经累计3天出现雷阵雨天气。昨天上午北京雷电、冰雹、大风预警信号齐发，顺义、密云等地部分地区出现了冰雹，中午前后大部地区乌云密布，大风呼啸，雨水急促地落下，到傍晚时分降雨过程逐渐结束。

昨天中午，北京乌云压城，强对流天气来袭。

今天，阵雨天气仍会在部分地区现身，北京市气象台预计，今天白天晴转多云，西部北部地区有分散性阵雨，北转南风二三级，最高气温31℃；夜间多云转晴，南转北风一二级，最低气温19℃。

今天早晨，北京阳光明媚，天气晴好。

明天，北京暂别雨水，以晴到多云天气为主。即将到来端午假期，北京又将难逃降雨“魔咒”，16-18日或将有雷阵雨，同时将清凉不少，最高气温将在28℃左右，公众需留意临近天气预报。

气象专家提醒，北京近期多雷阵雨天气，公众外出需携带好雨具，同时注意防范雷电、短时大风等强对流天气。

责任编辑：张建利