人民日报谈两岸关系:骨肉不可分 民心相亲不可逆

原标题：人民日报刊文谈两岸关系：骨肉不可分，民心相亲不可逆

第十届海峡论坛日前召开，两岸民间交流在这个火热的6月迎来了年度高潮。8000多位台胞齐聚厦门，49场活动连连登场。与此同时，海峡百姓论坛、海峡经济论坛、京台青年创业大赛、河北文化宝岛行等交流活动在台湾掀起阵阵热潮。

然而，民进党当局却违背民意，加码限制两岸民间交流，给两岸民众往来设置阻碍。对于赴台参加民间交流活动的大陆人士，民进党当局或是拒绝许可入境，或是直到活动开始前一天晚上才发放许可证，入境之后还要被频繁“关切”行程。部分台湾人士“登陆”，也被当局以种种理由加以限制、恫吓。但即使如此，两岸人民往来的势头依然没有减弱。有参加海峡论坛的台胞感叹，“台湾团挤满厦门机场”“在台湾还未必能见到这么多熟人”。据统计，今年前4个月，台湾民众来大陆人数较去年同期增加7万多人次。今年台湾来大陆的人数有望首度突破400万人次，再创历年新高。

“积土成山，风雨兴焉。”两岸民间交流成果日渐显现。今年，台湾高中毕业生报考大陆高校数量暴增，“台青西进”成为台湾近半年的热词。细究原因，台湾青年踊跃“登陆”，不仅是对大陆发展前景的乐观，也是对大陆科教环境、社会治安、文明程度的信任。愿意把自己的孩子送到大陆，是台湾民众对两岸民间交流的最好肯定。

两岸民间交流往来历经30多年的发展，才有了今天这样的规模。从早年主动提议开放探亲，到逐步出台政策便利台胞在陆工作生活，大陆从官方到民间均对推动两岸交流抱以极大热忱，付出了诸多努力。今年上半年，国台办等部门发布“31条惠台措施”之后，上海、福建等省、市又制定了更加具体的政策细则。特别是在台湾年轻群体低薪、迷茫的今年，第十届海峡论坛特别加大了两岸青年互动的力度与深度，举办了台湾人才就业创业政策说明会、两岸青年创新创业论坛、两岸青年双创主题峰会等活动，为台湾青年发展提供更多选择。

两岸同胞情，越走越亲近。越来越多的台湾民众从两岸交流往来中受益，深切感受到两岸同胞亲情。纵使民进党当局百般“添堵”，也没能阻止两岸民间交流持续升温的势头。如今，两岸交流往来的涉及面更广、程度更深、水平更高。大势难违，民进党当局与其带着“有色”眼镜看待两岸交流，不若顺其自然，做真正有利于台湾民众的事情。毕竟，骨肉不可分，亲情不可断，民心相亲不可逆。

责任编辑：吴金明