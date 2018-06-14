原标题：云南海南将有较强降雨 东北地区强对流天气频繁
中新网6月14日电 据中央气象台消息，预计14日~15日，海南岛、云南西北部和东部、西藏东南部、台湾等地的部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨；未来一周，东北地区、内蒙古东部等地多阵雨和雷阵雨，局部地区有冰雹和雷暴大风等强对流天气。
预计6月14日08时至15日08时，江苏中部等地仍需防范局地的雷暴大风或冰雹天气；此外，黑龙江西部、辽宁南部、山东半岛、江苏中部、云南西北部及东南部、广西南部、广东南部、海南等地将有短时强降水天气，最大小时降水量20~40毫米，局地可达50毫米。
未来三天具体预报
6月14日08时至15日08时，东北地区有对流性天气，云南海南台湾等地有较强降水。内蒙古东北部、黑龙江西部、吉林西部和东南部、辽宁中东部、山东半岛东部、江淮中东部等地有中到大雨，黑龙江西北部、辽宁东南部等地局地有暴雨，上述部分地区伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气；西藏东南部、云南西北部和东部、雷州半岛、海南岛中北部以及台湾等地的部分地区有大到暴雨，海南岛北部、台湾南部等地局地有大暴雨（100~180毫米）。
6月15日08时至16日08时，内蒙古东北部、海南岛等地有较强降水。内蒙古东北部、黑龙江中西部、新疆伊犁河谷、四川西部、西藏东南部、云南西北部和南部、广西南部、雷州半岛、海南岛以及台湾中东部等地有中到大雨，其中，西藏东南部、海南岛中北部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨（100~120毫米），上述局地将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。
6月16日08时至17日08时，东北等地多对流性天气。黑龙江北部、吉林中部、内蒙古西部、四川盆地大部、云南中部和西北部、西藏南部、华南南部、海南岛、台湾等地有中到大雨，其中，雷州半岛、海南岛北部、西藏东南部以及台湾南部等地的部分地区有暴雨或大暴雨（100~120毫米），上述局地将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。
影响与关注
1、山东、河南、江苏、安徽等地雷暴大风、冰雹等强对流天气；
2、华南沿海及云南、西藏东南部等地较强降雨；
3、关注东海、南海海域海上大风及不利影响；
4、内蒙古东北部、黑龙江西北部高森林火险气象等级；
5、做好端午假期气象服务；
6、做好夏收夏种气象服务。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 从平壤飞新加坡的中国专机 里面是这样
- 【 军事 】 出鞘：中俄大飞机能否拳打空客脚踢波...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 多单位非法筹办张学友演唱会被查
- 【 科技 】 A站受黑客攻击：近千万条用户数据外泄
- 【 教育 】 广东理综泄题：基本不符合高考泄题特...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有