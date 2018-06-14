原标题：云南海南将有较强降雨 东北地区强对流天气频繁

中新网6月14日电 据中央气象台消息，预计14日~15日，海南岛、云南西北部和东部、西藏东南部、台湾等地的部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨；未来一周，东北地区、内蒙古东部等地多阵雨和雷阵雨，局部地区有冰雹和雷暴大风等强对流天气。

资料图：广州民众在暴雨中出行。 中新社记者 陈骥旻 摄

预计6月14日08时至15日08时，江苏中部等地仍需防范局地的雷暴大风或冰雹天气；此外，黑龙江西部、辽宁南部、山东半岛、江苏中部、云南西北部及东南部、广西南部、广东南部、海南等地将有短时强降水天气，最大小时降水量20~40毫米，局地可达50毫米。

未来三天具体预报

6月14日08时至15日08时，东北地区有对流性天气，云南海南台湾等地有较强降水。内蒙古东北部、黑龙江西部、吉林西部和东南部、辽宁中东部、山东半岛东部、江淮中东部等地有中到大雨，黑龙江西北部、辽宁东南部等地局地有暴雨，上述部分地区伴有雷暴大风、冰雹等强对流天气；西藏东南部、云南西北部和东部、雷州半岛、海南岛中北部以及台湾等地的部分地区有大到暴雨，海南岛北部、台湾南部等地局地有大暴雨（100~180毫米）。

全国降水量预报图（6月14日08时-15日08时）

6月15日08时至16日08时，内蒙古东北部、海南岛等地有较强降水。内蒙古东北部、黑龙江中西部、新疆伊犁河谷、四川西部、西藏东南部、云南西北部和南部、广西南部、雷州半岛、海南岛以及台湾中东部等地有中到大雨，其中，西藏东南部、海南岛中北部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨（100~120毫米），上述局地将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

全国降水量预报图（6月15日08时-16日08时）

6月16日08时至17日08时，东北等地多对流性天气。黑龙江北部、吉林中部、内蒙古西部、四川盆地大部、云南中部和西北部、西藏南部、华南南部、海南岛、台湾等地有中到大雨，其中，雷州半岛、海南岛北部、西藏东南部以及台湾南部等地的部分地区有暴雨或大暴雨（100~120毫米），上述局地将伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

全国降水量预报图（6月16日08时-17日08时）

影响与关注

1、山东、河南、江苏、安徽等地雷暴大风、冰雹等强对流天气；

2、华南沿海及云南、西藏东南部等地较强降雨；

3、关注东海、南海海域海上大风及不利影响；

4、内蒙古东北部、黑龙江西北部高森林火险气象等级；

5、做好端午假期气象服务；

6、做好夏收夏种气象服务。

责任编辑：张建利