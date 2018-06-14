贵州毕节市清退扶贫领域违纪涉案款220余万元

今年以来，毕节市各级纪检监察机关将追缴清退违纪涉案款物作为开展扶贫领域腐败问题“一案一整改”的重要内容，将扶贫领域违纪涉案款清退与警示教育、举报宣传、政策宣讲相结合，持续释放正风反腐肃纪正能量。截至目前，共清退违纪涉案款222.54万元。结合警示教育提升群众满意度对应当返还群众的涉案款物，召开群众现场会集中清退，并与宣布处分决定、开展警示教育相结合，“三会”合并召开，切实发挥“一案一整改”的最大化效用，真正让群众满意、干部受教育。毕节市黔西县甘棠镇纪委组织清退新田社区主任周某索取群众的5.8万元扶贫小额贴息贷款时，当场宣布周某受到留党察看一年处分，并责令周某现场检讨，让在场党员干部受到教育，赢得了群众的纷纷点赞。截至目前，全市共召开扶贫领域违纪涉案款集中清退现场会14次，取得了“清退一次，警示一片，团结一方”的效果。结合举报宣传提升群众参与度各级纪检监察机关借召开清退现场会之机，面对面开展纪检监察信访举报知识宣传活动，重点宣传监察体制改革后纪检监察信访举报受理范围的新变化，聚焦当前开展的扶贫领域监督执纪问责专项行动和扫黑除恶专项斗争两项重点工作，向群众宣传信访举报途径、实名举报要点等内容，推动形成人人关注、群众监督的良好社会氛围。截至目前，共利用清退现场会发放相关宣传资料3630多张。结合政策宣讲提升群众知晓度结合案发领域，组织有关人员向村（社区）党员、群众集中宣传教育医疗住房“三保障”等相关扶贫政策，以及《中华人民共和国监察法》《农村基层干部廉洁履行职责若干规定》等法规制度，让广大农村党员、群众知晓相关扶贫政策标准。同时，根据工作需要，村支两委向参会党员、群众详实公开有关扶贫政策落实情况，现场接受党员、群众咨询、质询。（毕纪宣）来源：微信公众号“贵州毕节廉哨”