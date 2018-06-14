海关数据暂停发布中国外贸出大问题？事实是这样

原标题：辟谣！海关总署数据正常更新 市场猜测无中生有

[环球时报记者郭媛丹]一则“自2018年5月起海关数据暂停发布”的消息在市场引发猜测。6月13日《环球时报》证实，这则消息并不属实，相关猜测也是无中生有。

包括中国棉花信息网在内的多家行业网站12日发布消息称，接到海关通知，因技术原因，自2018年5月起海关统计数据暂停发布，具体开放时间不详。

这则消息随后引发一些网络猜测，最恶意的甚至揣测中国外贸“出了大问题”。

海关进出口货物贸易统计是国家宏观经济统计的重要组成部分。13日，《环球时报》记者查阅海关总署官方网站发现，海关总署月度进出口总值数据仍在正常发布。6月8日，海关总署发布了当月统计快讯，包括5月全国进出口总值、分国别（地区）、分商品、分贸易方式的进出口数据等。

根据业内人士6月13日对《环球时报》介绍，海关总署的月度发布按计划正常发布，没有暂停。暂停的是海关信息网对外提供的收费数据。

海关信息网为全国海关信息中心（全国海关电子通关中心）下属单位，经授权通过海关总署统计咨询室及海关信息网承办中国海关统计数据咨询服务工作，包括向社会提供海关统计快讯、统计月报、贸易指数、咨询产品以及专项咨询等服务。

海关信息网会员分类根据是否注册，是否交纳会费，将用户大致分为游客、注册用户、初级会员、高级会员四类，不同用户的功能和权限有所不同。与海关总署对外公布的宏观数据不同，付费可查询的数据非常详尽，比如付费用户可以查询到公司代码、公司名称、货物收发货地、目的国、报关海关、贸易方式、运输方式等内容。

根据其网站显示信息，海关信息网计划于2018年3月中下旬改版。其后，这种暂停发布先后发生过两次。5月23日海关信息网曾对外发布消息称，2018年4月海关统计数据因技术原因暂停发布。4月25日也曾发布公告称，由于技术原因，海关信息网贸易统计栏目暂无法使用。

责任编辑：张建利