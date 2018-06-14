蔡英文沾沾自喜:美方让台民众感受到“美国挺你”

原标题：蔡英文沾沾自喜：面对大陆“打压” 美方让台民众感受到“美国挺你”

[观察者网 综合报道]因与举世瞩目的新加坡“特金会”撞期，“美在台协会”（AIT）台北新馆于6月12日低调落成。第二天，台湾地区领导人蔡英文便接见了AIT主席莫健。她在致辞中颇为沾沾自喜地称，面对中国大陆的“打压”，感谢美国对台湾的支持，让台民众感受到“美国挺你”。

莫健和蔡英文（图自：台媒）

据台湾“中央社”报道，蔡英文13日在“总统府”接见了AIT主席莫健，并在致词中表示，他们于12日一起见证AIT新馆落成，新馆的启用象征着“美台历久弥新的友谊”，也是“美台关系稳定成长且持续深化的重要里程碑”。

蔡英文称，莫健先前在美国斯坦福大学演讲时提及，台湾所谓的“民主”经验不仅在整个印太区域，甚至全世界都树立成功榜样。她相信，台湾与美国共享的“民主”价值是美台重要的基石。

她还说，自特朗普总统签署“台湾旅行法”后，已有多位美国资深官员来台，台湾也将再次派遣大规模企业领袖代表团参加选择美国投资高峰会。

接着蔡英文开始“指责”大陆，称这阵子大陆对台湾在外交上的“打击”，还有频繁的军事动作，“让区域的紧张情势升高”。面对这样的“挑战”，她感谢美国等理念相近国家在国际场合对台湾支持。

她指出，尤其当大陆施压外国航空公司更改台湾标注时，美国“仗义执言”，让台湾民众感受到了“美国挺你”。

然而据观察者网此前报道，在12日新馆落成当天，有来自台屏东、高雄等地的抗议团体“连夜北上”，在新馆附近挂旗示威，还打出“美国是世界上最大的乱源”、“美利坚邪恶集团”、“蔡英文下台”、“顾饭碗要和平”等口号。现场一位抗议民众还表示，美国走到哪就乱到哪，更对两岸和平造成危害。

莫健13日在致词中则回应说，从美国持续遵守“台湾关系法”，看得出美国对台湾坚定的承诺，美方也不断努力确保台湾能在国际场合上发言。

他还提到，美国意识到台湾面临的状况非常特殊，也面临越来越多的压力，美国承诺会一起与台湾面对挑战，帮助台湾维护和平稳定。

当天莫健还接受了台媒专访。在谈及两岸关系时，他声称希望看到两岸进行建设性的对话，美方尽力往这个方向推动，但“能做的有限”。他指出，关于两岸议题，中国大陆有自己的政策，美国在这方面并没有太大的影响力。

莫健（图自：台媒）

12日，美国政府指派国务院主管教育及文化事务的助理国务卿罗伊斯（Marie Royce）出席AIT新馆落成典礼，她是继2015年国务院经济商业助理国务卿芮福金（Charles Rivkin）访台以来，美国国务院访台最高层级官员。

针对此事，我外交部发言人耿爽表态称，“敦促美方恪守在台湾问题上向中方所作承诺，纠正错误做法，以免损害中美关系和台海和平稳定。”

耿爽表示，中国政府对有关报导表达严重关切，并已向美方提出严正交涉。美方以任何借口派官员赴台活动，都严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，给中美关系造成消极影响。

责任编辑：张玉