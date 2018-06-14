江苏检方加码支持公益诉讼:不作为检察院取消评优

原标题：江苏检方加码支持公益诉讼：严重不作为的检察院取消评先评优

近年来，环境污染、食品药品安全等案件爆发后，时常能看到检察机关活跃的身影，其以公共利益代表人身份，起诉相关责任人，起到较好的震慑效果。

6月13日，江苏省检察院在全国率先发文，对公益诉讼的支持再度加码。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）现场采访了解到，当日，江苏省检察院对外发布了《关于推进公益诉讼工作的指导意见》。

意见提到，各基层检察长要亲自办理重大的公益诉讼案件，排除办案中的阻力。同时，将公益诉讼纳入考核，对于工作严重不作为的检察院，不得评先评优。

意见要求，各基层检察长要对所在辖区的山水林田湖草底数、污染源、危险源以及国土、食药领域的公益保护现状，要做到心里有数，加强调研分析，向地方党委提供服务经济社会发展的检察方案。

不过，在对各级检察机关严格要求的同时，《意见》还分析了目前公益诉讼中存在的问题，并给出了具有可操作性的解决方案。

《意见》提到，部分检察机关还存在等案上门、被动监督的思想，线索发现难、调查难、鉴定难、公益损害修复难等问题，制约着公益诉讼工作的开展。

因此，《意见》对症下药，为各地检察机关提供了办案的“工具箱”。其中包括将以前主要接受职务犯罪举报的热线电话，用来受理群众关于公益诉讼的举报线索，并推广“随手拍”等移动事实在线举报平台。同时，要求检察机关相关部门对环境污染高发区、资源受损“重灾区”定期巡查、随机巡查，解决线索发现难。

针对调查难的问题，《意见》要求，开展明察、暗访，并采取无人机、卫星遥感等科技手段进行调查。

责任编辑：张玉