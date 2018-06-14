7月1日铁路实施新运行图 北京复兴号将达到121对

原标题：7月1日铁路实施新的列车运行图 北京铁路局“复兴号”扩容将达到121对

今天，中国铁路北京局集团有限公司（以下简称：北京铁路局）宣布，按照铁路总公司统一部署，铁路部门将从2018年7月1日起，实施第二阶段列车运行图调整。新图实施后，北京铁路局始发终到列车新增8.5对，达到636对，其中高铁和动车组列车398 对，其中，“复兴号”增至121对，北京始发终到列车再创新纪录。同时，石济再扩容，东北高铁覆盖京津冀。

复兴号列车升级增长编，北京始发最多，京津城际最密。此次7.1列车运行图调整，从北京始发终到新增“复兴号”列车12.5对，共计达到121对，占全路开行“复兴号”列车71%。新增加的线路和车次分别为：京沪高铁1对，北京南~上海虹桥G149/G118次；京广高铁3对，分别为：北京西~长沙南G503/G534次、北京西~武汉G557/G558次、北京西~武汉（长沙南）G533/G588次；京津城际新增8.5对，达到90对，约占该线图定高铁列车104.5对的86%，是全路开行“复兴号”列车最密集线路。16辆长编组“复兴号”列车也将在新图实施当日，率先在京沪高铁北京南~上海虹桥间首次投入运营，车次分别为：G7/G14次、G3/G2次、G11/G10次、G149/G118次。

除此之外，北京南~上海D321/2次动卧列车，改为北京站始发终到，结束了北京站没有始发终到动卧列车的历史。

同时，新的列车运行图实施后，石济高铁将首次迎来的5对G字头列车，分别为：石家庄~上海虹桥G53/G54；广州南~济南西G2056/7 G2058/5次；杭州东~太原南G1862/3 G1864/1；西安北~济南西 G2052/3 G2054/1次；青岛北~郑州东G1842/39 G1840/1次。（文/北青报记者王薇 通讯员李溢春、陈立军）

责任编辑：张玉